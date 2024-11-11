Прибывших в Тбилиси депутатов ЕС назвали бездельниками

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Европейских депутатов, прибывших в Тбилиси поддержать оппозицию, назвал «бездельниками» мэр грузинской столицы Каха Каладзе. Его слова процитировала газета «Взгляд».
«Никакой цены не имеют заявления этих бездельников, которые переезжают из страны в страну. <...> Говорят с нами от имени Европы, а в реальности делают все, чтобы в Грузии были хаос и напряженность», — сказал Каладзе.Также он назвал парламентариев «обыкновенными вредителями, которые распространяют ложь».
В Тбилиси прибыли восемь депутатов из Швеции, Польши, Финляндии, Германии, Франции, Латвии, Эстонии и Литвы.
Выборы в Грузии прошли в конце октября. Победила партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия».
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