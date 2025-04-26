Прибывший в Москву самолет с Уиткоффом на борту приземлился в Омане

Ранее прибывший в Москву самолет со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом приземлился в международный аэропорт Омана Маскат. Об этом сообщает сервис Flightradar24.
Самолет Bombardier Global 7500 совершил посадку в Омане в 01:40 по московскому времени. Ранее судно вылетело из московского аэропорта «Внуково» около 18:10. Предполагается, что там находился Уиткофф.
В оманской столице Маскате 26 апреля планируется встреча технических групп Ирана и США. На ней пройдут непрямые переговоры между сторонами, причем со стороны Штатов ожидается участие Уиткоффа.
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В оманской столице Маскате 26 апреля планируется встреча технических групп Ирана и США. На ней пройдут непрямые переговоры между сторонами, причем со стороны Штатов ожидается участие Уиткоффа.
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Иван Мусатов