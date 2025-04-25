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Песков высказался о визите Уиткоффа в Россию

Песков назвал визит Уиткоффа в Россию челночной дипломатией
Стивен Уиткофф и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Стивен Уиткофф и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Второй за две недели визит американского спецпосланника Стивена Уиткоффа в Россию — челночная дипломатия в рамках посредничества Вашингтона по урегулированию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«Это именно челночная дипломатия. Это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами», — прокомментировал Песков.
Президент России Владимир Путин встретился с Уиткоффом днем в пятницу, 25 апреля. Переговоры шли примерно три часа. Перед этим политики виделись 11 апреля в Санкт-Петербурге. Российско-американский диалог стартовал спустя несколько лет 18 февраля 2025 года.

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#переговоры
#новости
Лавров: французские депутаты хотят посетить Россию на День Победы
25 апреля 2025, 19:14

Фото: istockphoto/Paha_L

По случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Россию хотят посетить французские депутаты. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Слова главного дипломата страны приводятся на сайте министерства.
«…Уже само по себе это отражает наличие принципиально иных взглядов на нашу общую историю, на наше настоящее и на наше, уверен, общее будущее», — сказал Лавров.
Кроме того, желание приехать в Россию на День Победы изъявлял премьер-министр Словакии Роберт Фицо. СССР одержал Победу над немецко-фашистскими захватчиками 8 мая (9 мая 1945 года по московскому времени). Нацисты безоговорочно капитулировали перед Красной Армией.

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Переговоры Путина и Уиткоффа в Кремле завершены
25 апреля 2025, 17:55

Стивен Уиткофф и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Переговоры главы государства Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткофффом в Кремле завершились. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Агентство распространило видео, на котором кортеж, где, предположительно, находится Уиткофф, покинул Кремль.
Автоколонна прибыла на территорию Кремля, примерно, в 13:50 по Москве, а уже в 14:20 пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков проинформировал, что Путин принимает гостя. Уточняется, что встреча длилась около трех часов.

Утром сообщалось, что частный борт США прибыл во «Внуково-2», а после кортеж проследовал в Москву в сопровождении полиции.

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Трамп заявил, что есть лазейки для возможности баллотироваться на третий срок
25 апреля 2025, 14:36

Фото: iStock/rarrarorro

В недавнем интервью журналу Time президент США Дональд Трамп вновь привлек внимание общественности, заявив о существовании «лазеек», которые могут позволить ему баллотироваться на третий срок. Об этом пишет РИА Новости.
Хотя сам Трамп подчеркнул, что не верит в возможность их использования, его слова вызывают множество вопросов и обсуждений.

«Я бы предпочел не обсуждать это сейчас, но, как вы знаете, есть некоторые лазейки, которые обсуждались и которые хорошо известны. Но я не верю в лазейки. Не верю в их использование», — отметил он.

В этом году Дональд Трамп, избранный президент США, вновь приступил к исполнению своих обязанностей, став 47-м главой государства. Он принял присягу на Библии, которая также использовалась при вступлении в должность Авраама Линкольна. В своем первом заявлении новый президент объявил о запуске круглосуточной кампании по сбору средств для поддержки инициатив своей администрации.

Ранее Трамп сообщил, что Крым останется в составе РФ в рамках сделки по урегулированию на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Дома, гаражи и хозблоки на Рублевке: тайны наследства Владимира Жириновского и его внебрачные дети
25 апреля 2025, 13:45

Владимир Жириновский (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года. Своими громкими высказываниями он был знаменит на всю страну. Но каким политик был в жизни и какое наследство оставил жене и детям, расскажет «Радио 1».

Последние годы


В марте 2021 года Владимир Жириновский строил амбициозные планы — он заявлял, что намерен работать до 90 лет, а затем «немного отойти в сторону». Однако судьба сложилась по-другому: в феврале 2022 года политика госпитализировали с серьезным поражением легких, вызванным омикрон-штаммом коронавируса. Последние недели он провел в Центральной клинической больнице в крайне тяжелом состоянии. Жизнь Владимира Вольфовича оборвалась 6 апреля 2022 года.

Семейная тайна и наследники


Официально у Жириновского был один сын — Игорь Лебедев (впоследствии, по слухам, сменивший имя на Диего Гарсия и уехавший в Испанию). Однако с годами стало известно о других детях политика.

В 2017 году Владимир публично признал внебрачного сына — Олега Эйдельштейна, родившегося в 1986 году от осетинки Жанны Газдаровой. Их роман завязался на Кубе, где оба находились в командировке. Хотя эта связь долгое время оставалась тайной, Жириновский поддерживал Олега и даже продал ему крупное поместье на Рублевке в 2018 году. Олег стал директором фирмы, владеющей правами на торговые знаки Жириновского.

Также у политика была дочь — Анастасия Боцан-Харченко, родившаяся в 1983 году. Официально о ней стало известно лишь на похоронах Жириновского, где она впервые появилась на публике. По словам близких, он был к ней привязан, поддерживал карьеру в МИД и часто брал в заграничные поездки.

Слова самого Жириновского, сказанные в Думе, добавляют загадок в его семейную историю: у него девять внуков. По известным данным, у Лебедева трое детей, у Олега и Анастасии — по двое. Двое внуков остаются без разглашенных родителей.

Владимир Жириновский (Фото: kremlin.ru)

Что осталось после политика?


Многие годы вокруг Жириновского ходили слухи о несметных богатствах. В 1990-х он иронично заявлял о 127 квартирах и 230 автомобилях. Однако последние декларации говорят об обратном. В 2020 году политик задекларировал всего одну квартиру площадью 38 кв. метров и служебное жилье на 436 кв. м, которое не подлежит наследованию. В 2019 году у него также числилась «Нива», а вот в 2018 году он владел значительной недвижимостью — восемью домами, двумя участками, гаражами и хозблоками. Все это имущество находилось на Рублевке и, по его словам, служило нуждам партии. Продано оно было все тому же внебрачному сыну — Олегу.

Игорь Лебедев, по некоторым данным, также получил большую часть наследства при жизни отца. Он владел пятью квартирами в Москве, в том числе одной элитной в центре столицы. Еще пять квартир числились за матерью Игоря, Галиной Лебедевой. Хотя Жириновский развелся с ней в 1978 году, пара продолжала жить вместе, даже обвенчавшись в 1996 году.

Удивительным образом выяснилось, что девять квартир в московском районе Очаково-Матвеевское, где жил Жириновский, были записаны на родственников. Именно там, по словам Олега Эйдельштейна, он проживал — в просторной двухуровневой квартире у реки Сетунь.

Официальных данных о вступлении Игоря Лебедева в наследство нет, но по Гражданскому кодексу он является законным наследником как единственный признанный ребенок. Остальные дети, не оформленные юридически, не имеют автоматических прав.

«Старая дура»: почему Ванга не приняла Жириновского и какие предсказания политика обнародованы в эфире «Пусть говорят»
«Старая дура»: почему Ванга не приняла Жириновского и какие предсказания политика обнародованы в эфире «Пусть говорят»

Владимир Жириновский был не только политиком, но и символом целой эпохи. Его коллеги вспоминают, каким он был вне сцены: остроумным, требовательным, внимательным к деталям. Он обладал феноменальной памятью и аналитическим складом ума, что позволяло ему делать политические прогнозы, поражающие своей точностью.

«У Владимира Вольфовича был четкий и прозорливый взгляд на перспективы страны, ЛДПР, русского мира, отношений с Западом. Он предсказал с точностью до нескольких дней СВО, переговоры Владимира Путина с Трампом и многое другое. И это результат, полученный с помощью высочайшего интеллекта, способности перерабатывать терабайты информации, анализировать и делать правильные выводы. Равных Жириновскому нет — он гений, опередивший свое время», — говорит Слуцкий.
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В Госдуме оценили возможность войны между Индией и Пакистаном
Депутат Чепа: РФ сделает все, чтобы Индия и Пакистан сели за стол переговоров
25 апреля 2025, 13:38

Фото: Stock/Oleksii Liskonih

Россия предпримет все усилия, чтобы посадить Индию и Пакистан за стол мирных переговоров. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Россия будет принимать все усилия, чтобы конфликт не разгорался. На сегодняшний день есть, как всегда, силы, которые пытаются раздуть этот конфликт. А Россия будет делать все, чтобы и Индия, и Пакистан сели за стол и договорились», — сказал Чепа в беседе с «Газетой.Ru».

При этом военный эксперт Виктор Литовкин в интервью с RT заявил, что основной причиной конфликта между Индией и Пакистаном является неразрешённый территориальный спор.

«Конфликт между этими странами — это частое явление. У них территориальный спор, и они регулярно конфликтуют по этому поводу», — пояснил Литовкин.

Он добавил, что нынешняя ситуация окажется немного шире пограничного конфликта. Однако, по словам эксперта, ожидать большого противостояния не стоит. Литовкин подчеркнул, что ракетно-ядерные державы друг с другом «конфликтуют, но не воюют».

Напомним, отношения между Индией и Пакистаном обострились 22 апреля после теракта в индийском регионе Джамму и Кашмир, когда вооруженные боевики начали стрелять по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.

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