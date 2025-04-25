Песков высказался о визите Уиткоффа в Россию

Стивен Уиткофф и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Второй за две недели визит американского спецпосланника Стивена Уиткоффа в Россию — челночная дипломатия в рамках посредничества Вашингтона по урегулированию на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«Это именно челночная дипломатия. Это те посреднические услуги, которые оказываются Соединенными Штатами», — прокомментировал Песков.Президент России Владимир Путин встретился с Уиткоффом днем в пятницу, 25 апреля. Переговоры шли примерно три часа. Перед этим политики виделись 11 апреля в Санкт-Петербурге. Российско-американский диалог стартовал спустя несколько лет 18 февраля 2025 года.
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