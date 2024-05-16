Вашингтон забил тревогу после предупреждения Путина

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин сделал предупреждение США из-за возможного вмешательства на Украину.
Такое мнение в соцсети Х высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его словам, российский лидер предупредил Штаты, что если они рассматривают возможность вмешательства в дела Западной Украины, им придется иметь дело с Россией.
Особенно Вашингтона ошарашила позиция Владимира Путина в отношении развертывания ядерного оружия, отметил Макгрегор.
По мнению эксперта, к такой борьбе не готов ни Запад, ни страны НАТО.
Ранее глава комитета Организации Североатлантического Договора по военным вопросам Роб Бауэр заявил, что положение дел со снарядами для ВСУ будет улучшено в обозримом будущем.
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Особенно Вашингтона ошарашила позиция Владимира Путина в отношении развертывания ядерного оружия, отметил Макгрегор.
По мнению эксперта, к такой борьбе не готов ни Запад, ни страны НАТО.
Ранее глава комитета Организации Североатлантического Договора по военным вопросам Роб Бауэр заявил, что положение дел со снарядами для ВСУ будет улучшено в обозримом будущем.
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Алёна Самарева