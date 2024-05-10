На Украине заявили, что Вашингтон мешает Киеву одержать победу в СВО

Фото: iStock/yucelyilmaz
Соединённые Штаты давят на европейских союзников Киева, заставляя сдвинуть сроки поставок истребителей F-16, с таким заявлением выступил бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью для «Фабрика новостей».
«Американцы заявили, что они не видят оснований для внесения изменений по этому поводу, но это с одной стороны, а с другой — те же американцы давят на европейских союзников, чтобы те отодвигали срок передачи F-16», — сообщил Романенко.
По его словам, поставки западных истребителей можно было начать ещё в прошлом году, однако, Соединённые Штаты продолжают отодвигать сроки, запланировав начало поставок уже на осень.
Романенко убеждён, что именно Вашингтон заставляет союзников Киева в Европе отодвигать сроки поставок, попутно делая публичные заявления о необходимости поддержки Украины.
Читайте также:
Наступит критическая фаза: На Украине предрекли скорый провал ВСУ
РВ: Украинские боевики сдаются в плен ВС РФ в Харьковской области
РВ: Украина потеряла контроль над пятью населёнными пунктами Харьковской области
Евгения Парфентьева