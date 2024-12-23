В Госдуме заявили об угрозе для Приднестровья

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Молдавия специально спровоцировала газовый кризис, чтобы использовать его для поглощения Приднестровья. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, Россия может принять соответствующие меры, чтобы помочь своим гражданам в регионе, так как Кишинев давит на них по указке НАТО.
«Вместо помощи Приднестровью в этой ситуации молдавские власти еще сильнее усугубляют ее. Газовый кризис – это намеренно спровоцированная Кишиневом ситуация и предлог для манипуляций для того, чтобы Молдова фактически поглотила Приднестровье, а рядом с Россией возник очередной очаг напряженности. Кишинев намерен использовать Приднестровье как разменную монету», — пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».В то же время стало известно о давлении на русскоязычных граждан в другой бывшей советской республике. Как рассказал временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин в разговоре с «Известиями», Рига продолжает зачистку страны от русского языка, искореняя его в общественных пространствах, банковской сфере и порой даже в неформальном общении.
«Мы видим, что зачистка, если так можно выразиться, публичного пространства от русского языка продолжается. В апреле законодательно закреплено решение о постепенном отказе от его преподавания в школах в качестве второго иностранного», — отметил дипломат.Читайте также:
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