«Придётся объясниться»: во Франции отреагировали на слова Путина о Харрис

Нападение украинских войск на Курскую область привело к значительным потерям, которые могут привести к утрате боеспособности Киева. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума 2024 года. Он также отметил, что ВС РФ стремятся к полному истощению военного потенциала украинских вооруженных сил и на сегодняшний день защита Донбасса является приоритетной целью СВО. О мирных переговорах с Украиной, встрече с Павлом Дуровым, выборах в США и ряде других заявлений президента расскажет редакция «Радио 1».