«Придётся объясниться»: во Франции отреагировали на слова Путина о Харрис

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Кандидату в президенты США Камале Харрис придётся объясниться после слов лидера России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.
В ходе пленарного заседания на полях форума Путин пошутил, что раз нынешний президент США Джо Байден призвал своих сторонников поддержать Харрис, то и Россия сделает тоже самое. Также глава государства оценил заразительный смех Харрис, подчеркнув, что это указывает на то, что у неё всё хорошо.
Филиппо сыронизировал, что Харрис теперь придётся объясниться за такие слова Путина.
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Анастасия Чинкова