«Придётся заплатить»: В ЕС заявили о предательстве Макрона

21 декабря 2025, 16:13

Франция и Германия разошлись во мнениях на саммите ЕС из-за кредита для Украины

Фото: Istock/rarrarorro

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон разошлись во мнениях по вопросу о кредите для Украины на саммите ЕС. Об этом сообщает Financial Times.





Издание пишет, что Франция выразила сомнения в юридических рисках плана по использованию замороженных российских активов для помощи Украине. В итоге Париж поддержал группу стран, которые отвергли это предложение.



Анонимный дипломат ЕС заявил, что позиция Франции может повлиять на её будущее взаимодействие с Германией.

«Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придётся заплатить. Но Макрон настолько слаб, что у него не было другого выбора, кроме как сдаться перед Джорджией Мелони», — пояснил он.