Россия раскритиковала политику ЕС на Балканах как модель подчинения
МИД РФ: Брюссель пытается подчинить Балканы в противовес России
Брюссель стремится «подчинить» балканские государства в противовес России, заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
Он прокомментировал политику Европейского союза на Балканах, отметив, что она строится не на дружбе, а на стремлении расширить влияние.
«Скорее, речь идёт о модели безусловного подчинения, которую ЕС использует, чтобы увеличить свою сферу влияния на Балканах», — подчеркнул дипломат.