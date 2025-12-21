21 декабря 2025, 15:34

МИД РФ: Брюссель пытается подчинить Балканы в противовес России

МИД РФ (Фото: www.kremlin.ru)

Брюссель стремится «подчинить» балканские государства в противовес России, заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.





Он прокомментировал политику Европейского союза на Балканах, отметив, что она строится не на дружбе, а на стремлении расширить влияние.





«Скорее, речь идёт о модели безусловного подчинения, которую ЕС использует, чтобы увеличить свою сферу влияния на Балканах», — подчеркнул дипломат.