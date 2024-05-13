«Приезжал и алтарничал»: появились подробности о тайной жизни нового министра обороны

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Кандидат на пост министра обороны РФ Андрей Белоусов помогал священнослужителям в храме, который находится в деревне Пучково Троицкого административного округа Москвы. Об этом сообщает KP.RU.
После того, как президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Белоусова на пост главы Минобороны РФ в сети появилась фотография, где экс-вице-премьер стоит в церковных одеяниях.
Предполагалось, что Белоусов служил алтарником в одной из церквей Владимирской области, однако данная информация не подтвердилась. Оказалось, что фото было сделано в храме, находящемся в деревне Пучково.
Он добавил, что в последнее время Белоусов редко приезжает в этот храм. Сейчас он стал ездить в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
По словам Царевского, бывший вице-премьер помогал им строить православную школу. Он является воцерковленным, честным и бескомпромиссным человеком. Таким образом, протоиерей уверен, что знания и опыт Белоусова помогут военной отрасли.
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Предполагалось, что Белоусов служил алтарником в одной из церквей Владимирской области, однако данная информация не подтвердилась. Оказалось, что фото было сделано в храме, находящемся в деревне Пучково.
«Нельзя сказать, что Андрей Рэмович служил у нас в храме алтарником. Иногда приезжал и алтарничал», — рассказал настоятель храма протоиерей Леонид Царевский.
Он добавил, что в последнее время Белоусов редко приезжает в этот храм. Сейчас он стал ездить в Свято-Троицкую Сергиеву лавру.
По словам Царевского, бывший вице-премьер помогал им строить православную школу. Он является воцерковленным, честным и бескомпромиссным человеком. Таким образом, протоиерей уверен, что знания и опыт Белоусова помогут военной отрасли.
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Элина Позднякова