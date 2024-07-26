ФСБ обнародовала кадры экстрадиции из Турции подозреваемого во взрыве в Москве

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ФСБ России показала кадры оперативной видеосъемки экстрадиции в Россию из Турции Евгения Серебрякова, подозреваемого во взрыве автомобиля в Москве. Видео публикует РИА Новости.
На опубликованном ролике виден самолет авиакомпании Turkish Airlines после посадки, далее сотрудники ФСБ выводят Серебрякова из лайнера, сажают в микроавтобус и увозят. Во время допроса Серебряков сообщил, что начал общаться с куратором из Службы безопасности Украины зимой прошлого года.
Напомним, в среду, 24 июля, на севере Москвы на парковке взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, на который было установлено самодельное взрывное устройство. В салоне находились мужчина и женщина. В Бодруме был задержан фигурант дела, им оказался Евгений Серебряков. СБУ обещала заплатить ему от 10 до 20 тысяч долларов за ликвидацию российского офицера.
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