Переспавшую с двумя школьниками учительницу выпустили из тюрьмы

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В США учительницу из штата Нью-Джерси, которая переспала с двумя учениками, выпустили из тюрьмы. Об этом информирует Star News Group.
36-летнюю Джули Риццителло, которая преподавала английский язык в школе города Уолл, заключили под стражу в начале июля. Согласно данным обвинения, в период с апреля по середину июня женщина состояла в интимных отношениях с восемнадцатилетним обучающимся.
В среду, 17 июля, Риццителло предъявили новое обвинение. Уточняется, что в 2017 году учительница неоднократно занималась сексом еще с одним школьником. Во вторник, 23 июля, окружной суд постановил освободить Риццителло до начала основного процесса. Она провела в тюрьме 20 дней. Решение основывается на том, что женщина ранее не была судима, замужем и является матерью двоих малолетних детей.
При этом Риццителло должна отчитываться перед правоохранительными органами раз в месяц по телефону, воздерживаться от употребления алкоголя и наркотических веществ, не владеть оружием и заняться поисками нового места работы. Также обвиняемой запретили появляться на территории учебного заведения, где она преподавала.
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В среду, 17 июля, Риццителло предъявили новое обвинение. Уточняется, что в 2017 году учительница неоднократно занималась сексом еще с одним школьником. Во вторник, 23 июля, окружной суд постановил освободить Риццителло до начала основного процесса. Она провела в тюрьме 20 дней. Решение основывается на том, что женщина ранее не была судима, замужем и является матерью двоих малолетних детей.
При этом Риццителло должна отчитываться перед правоохранительными органами раз в месяц по телефону, воздерживаться от употребления алкоголя и наркотических веществ, не владеть оружием и заняться поисками нового места работы. Также обвиняемой запретили появляться на территории учебного заведения, где она преподавала.
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Екатерина Коршунова