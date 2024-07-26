Обвиняемый в вымогательстве Щербаков скрылся в Турции

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Следствие предоставило суду информацию о том, что Щербаков покинул страну в 2023 году и отправился в Турцию.
«Следствие сообщило суду, что в октябре 2023 года бывший генеральный директор киностудии «Ленфильм» Фёдор Щербаков выехал в Турцию. Эта информация следует из материалов дела», — сообщили в РИА Новости.
Ранее Щербакова объявили в розыск по статье 163 Уголовного кодекса Российской Федерации — вымогательство.
Международный розыск был объявлен после информации о том, что 25 октября 2023 года он пересек границу и вылетел в Турцию. Однако сведений о его возвращении или прибытии на родину нет.
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