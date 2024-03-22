Примаков: Страны НАТО чувствовали свою безнаказанность более 20 лет

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Во время бомбардировок Югославии в 1999 году Североатлантический альянс ощутил себя всемогущим и безнаказанным и считал себя таковым вплоть до начала военного конфликта на Украине. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, передает РИА Новости.
Примаков уверен, что мир сейчас сталкивается с ситуацией, что в НАТО посчитали себя безнаказанными и всемогущими. У них ушел всякий страх перед войной. Теперь ситуация изменилась.
Россия, как и Сербия, никогда не забудет агрессию Североатлантического альянса, считает Примаков. Он привел в пример жесточайшие бомбардировки Белграда в 1999 году и сравнил их с ударами ВСУ по Белгороду.
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«В настоящее время к НАТО пришло понимание, что бомбить Россию по-прежнему нельзя, но воевать против нее можно руками украинцев», — подчеркнул глава Россотрудничества.
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Мария Федоровцева