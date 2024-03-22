Примаков: Страны НАТО чувствовали свою безнаказанность более 20 лет

Во время бомбардировок Югославии в 1999 году Североатлантический альянс ощутил себя всемогущим и безнаказанным и считал себя таковым вплоть до начала военного конфликта на Украине. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков, передает РИА Новости.