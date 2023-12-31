Военный эксперт Литовкин призвал россиян быть бдительными из-за атаки на Белгород

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Жителям России нужно быть бдительнее и не устраивать на улицах пышных торжеств в новогодние праздники, поскольку именно большое скопление людей может стать целью украинских террористов. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Комментируя обстрел украинскими военными Белгорода, военный эксперт подчеркнул, что, совершая террористические акты против мирного населения России, киевские власти пытаются отомстить за своё катастрофическое положение на фронте.
Литовкин подчеркнул, что случившееся в Белгороде, без сомнения, отразилось на праздновании Нового года в России. Граждане сопереживают и сочувствуют жителям региона, а также тех областей, которые находятся на границе и постоянно подвергаются обстрелам со стороны Украины.
Собеседник «Радио 1» заявил, что россияне начинают понимать, что украинские власти всеми способами постараются испортить людям праздник, поэтому стараются сохранять бдительность.
Он отметил, что в России проживают очень разумные люди, которые отдают себе отчёт в происходящих событиях. Именно поэтому россияне предпочтут провести новогодние праздники спокойно за столом, в кругу родственников или друзей.
Также Литовкин сообщил, что произошедшее в Белгороде воодушевит российских военных, которые сейчас находятся в зоне СВО, уничтожать «фашистскую гадину» и мстить за слёзы женщин, детей и стариков.
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Литовкин подчеркнул, что случившееся в Белгороде, без сомнения, отразилось на праздновании Нового года в России. Граждане сопереживают и сочувствуют жителям региона, а также тех областей, которые находятся на границе и постоянно подвергаются обстрелам со стороны Украины.
«Надо быть бдительными и осторожными и понимать, что не стоит устраивать пышных торжеств на улицах, в людных местах, поскольку именно там для достижения своих подлых целей могут устраивать террористические акты украинские нацисты и одурманенные агенты Службы безопасности Украины или Главного управления разведки Украины», – подчеркнул Литовкин.
Он отметил, что в России проживают очень разумные люди, которые отдают себе отчёт в происходящих событиях. Именно поэтому россияне предпочтут провести новогодние праздники спокойно за столом, в кругу родственников или друзей.
Также Литовкин сообщил, что произошедшее в Белгороде воодушевит российских военных, которые сейчас находятся в зоне СВО, уничтожать «фашистскую гадину» и мстить за слёзы женщин, детей и стариков.
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Анастасия Чинкова