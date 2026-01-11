«Первый раз и вслух»: Фицо призвал снять с поста главы ЕС Каю Каллас
Премьер Словакии Роберт Фицо призвал снять с поста главы ЕС Каю Каллас
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 11 января выступил за смену главы европейской дипломатии Кайи Каллас.
По словам главы словацкого правительства, Евросоюз не умеет быстро реагировать на кризисы и фактически не имеет собственной позиции по ключевым международным событиям.
«Скажу это первый раз и вслух: <…> мы должны заменить высокого представителя Европейского союза по международной политике госпожу Каллас», — цитирует Фицо словацкий телеканал ТА3.
Ранее Кайя Каллас отмечала, что страны ЕС обсуждали возможные меры в ответ на угрозы со стороны США в отношении Гренландии.