Принц Бахрейна поздравил RT с 20-летием
Принц Бахрейна Насер бен Хамад бен Иса Аль Халифа поздравил телеканал RT с 20-летием и пожелал ему успехов. Он отметил, что, хотя 20 лет пролетели очень быстро, работа телеканала впечатляет. Его команда освещает события как в стране, так и на международной арене.
Принц выразил надежду на дальнейшие успехи телеканала и его процветание в будущем.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также присоединился к поздравлениям, выразив надежду, что к следующему юбилею телеканала ситуация в мире улучшится. Ранее президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора выразил восхищение работой команды RT. Президент России Владимир Путин также поздравил телеканал с юбилеем, отметив, что за эти годы RT нашёл свою уникальную нишу и завоевал популярность среди миллионов зрителей. Путин добавил, что аудитория канала продолжает расти, несмотря на давление и санкции со стороны Запада.
