Принц Бахрейна поздравил RT с 20-летием

17 октября 2025, 16:20

Принц Бахрейна: работа RT поистине впечатляет

Принц Нассер бен Хамад бен Иса Аль Халифа (Фото: РИА Новости/Михаил Терещенко)

Принц Бахрейна Насер бен Хамад бен Иса Аль Халифа поздравил телеканал RT с 20-летием и пожелал ему успехов. Он отметил, что, хотя 20 лет пролетели очень быстро, работа телеканала впечатляет. Его команда освещает события как в стране, так и на международной арене.