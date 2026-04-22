В РФ оценили предложение ЕС об ассоциированном членстве Украины

22 апреля 2026, 13:29

Политолог Дудчак: Европа придумала способ, чтобы не отказывать Украине вечно

Европа придумала выход из ситуации, в которой ей приходилось оправдываться в вопросе отказа Украине в членстве ЕС. Так считает политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.





Ранее Германия и Франция высказали предложение об ассоциированном членстве Украины в составе ЕС, в рамках которого представители Киева будут присутствовать на заседаниях альянса, но не смогут принимать участие в решениях и в распределении европейских денег.



При этом верховный представитель содружества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что партнеры Европейского союза не хотят помогать Брюсселю в вопросе поддержки Украины, пишут argumenti.ru.





«Мы крупнейшие доноры в Судане, в Сомали — можно перечислять по всему миру. Но там, где у нас есть проблема — это Украина — мы там одни и являемся крупнейшими сторонниками», — приводит издание слова Каллас.

«Хотите называть себя членом ЕС? Называйте! Нам не жалко. Считайте, что вы член ЕС, только все эти пряники, ради которых страны туда тянулись, будут, мягко говоря, в урезанном виде. То есть участвовать в принятии решений Украина не сможет, рассчитывать на какие-то полноценные выплаты из бюджета Европейского Союза тоже не сможет», — подчеркнул эксперт.