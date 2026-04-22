В РФ оценили предложение ЕС об ассоциированном членстве Украины
Европа придумала выход из ситуации, в которой ей приходилось оправдываться в вопросе отказа Украине в членстве ЕС. Так считает политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.
Ранее Германия и Франция высказали предложение об ассоциированном членстве Украины в составе ЕС, в рамках которого представители Киева будут присутствовать на заседаниях альянса, но не смогут принимать участие в решениях и в распределении европейских денег.
При этом верховный представитель содружества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что партнеры Европейского союза не хотят помогать Брюсселю в вопросе поддержки Украины, пишут argumenti.ru.
«Мы крупнейшие доноры в Судане, в Сомали — можно перечислять по всему миру. Но там, где у нас есть проблема — это Украина — мы там одни и являемся крупнейшими сторонниками», — приводит издание слова Каллас.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Дудчак отметил, что ранее ЕС постоянно приходилось объяснять Украине, почему страна не может стать полноправным членом альянса, теперь же Европа придумала выход из этой ситуации.
«Хотите называть себя членом ЕС? Называйте! Нам не жалко. Считайте, что вы член ЕС, только все эти пряники, ради которых страны туда тянулись, будут, мягко говоря, в урезанном виде. То есть участвовать в принятии решений Украина не сможет, рассчитывать на какие-то полноценные выплаты из бюджета Европейского Союза тоже не сможет», — подчеркнул эксперт.
Это будет такое убогое членство, якобы для стран второго сорта, заключил Дудчак.