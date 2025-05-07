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Принц Гарри не знает, сколько времени осталось королю Карлу III

Король Великобритании Карл III (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Король Великобритании Карл III (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)

Король Великобритании Карл III страдает от рака, что подтвердил его сын, принц Гарри, в недавнем интервью британским СМИ. Гарри выразил желание помириться с королевской семьёй и прекратить конфликты, однако отметил, что король не готов к общению из-за существующих разногласий. Принц также добавил, что не знает, сколько времени осталось его отцу.
Информация о болезни короля появилась в начале прошлого года. В официальном заявлении Букингемского дворца говорилось, что во время лечения Карл III продолжит выполнять свои государственные обязанности, однако детали о ходе лечения оставались неизвестными. По неофициальным данным, врач короля утверждал, что лечение проходит успешно, но последующие события вызвали сомнения у западных наблюдателей.

Осенью прошлого года во время королевского визита в Австралию и Самоа королева Камилла не смогла сдержать слёз после слов короля о его надежде дожить до следующего визита. Судя по опубликованным фотографиям, её реакция была крайне эмоциональной, что многие СМИ интерпретировали как свидетельство осознания смертности короля на фоне его болезни. Несмотря на недостаток любви к Карлу III, многие британцы выражают ему сочувствие.

В своём интервью Гарри поделился, что чувствует опустошение из-за отношений с семьёй и не знает, как достичь примирения, чтобы вернуть жену и детей в Великобританию. Он также отметил, что скучает по семье и простил её.

«Между мной и некоторыми членами семьи было много разногласий... Я хочу примириться. Нет смысла продолжать борьбу. Жизнь бесценна», — приводит его слова argumenti.ru.
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Политолог допустил, что Пакистан может нанести ответный удар по Индии
Политолог Куприянов: Пакистан может показательно ударить по гидросистемам Индии
07 мая 2025, 11:40

Фото: iStock/Evan Austen

Руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов в интервью RT охарактеризовал ожидаемый «удар возмездия» Индии по Пакистану.
Он предположил, что атака, вероятно, была осуществлена с использованием беспилотных летательных аппаратов и авиации в районе Джамму и Кашмира. По его словам, пакистанская сторона была подготовлена, однако индийская операция оказалась успешной.

Куприянов также выразил мнение, что после ночной атаки Индии можно ожидать ответные действия со стороны Пакистана. Он отметил, что пакистанцы, скорее всего, не будут атаковать индийские базы, а могут провести демонстрационную акцию, чтобы показать возможность удара по плотинам и гидроэлектростанциям Индии.

Военный эксперт Виктор Литовкин добавил, что обе страны обладают ядерным оружием, и международное сообщество должно предпринять все возможные меры, чтобы избежать его применения. Он подчеркнул, что обострение ситуации на границе может привести к серьезной ядерной угрозе, и призвал дружественные к Индии и Пакистану страны, включая Совет Безопасности ООН, активно работать над мирным разрешением конфликта.

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Президент Кубы отметил решающий вклад СССР в войне против фашизма
Президент Кубы: Весь мир должен быть очень благодарен СССР
07 мая 2025, 11:29

Фото: iStock/Ekaterina Dorozhkina

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы. Глава государства отметил вклад СССР в победе над фашизмом.

«Я думаю, что весь мир должен быть очень благодарен СССР и Красной армии», — приводит слова главы Кубы RT.
Ожидается присутствие Диас-Канеля на параде, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Лидер Кубы 4 мая посетил Санкт-Петербург. На 7 мая запланирована встреча президента России Владимира Путина и Мигеля Диас-Канеля.

Сообщается, что окончательный список высоких иностранных гостей на парад Победы 9 мая еще полностью не сформирован. Ожидается приезд представителей не меньше 20 стран. Из европейских лидеров в Москву прибудут премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич.

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#9 мая
#ссср
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#мир
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Депутат высказался об участии ветеранов из США в Параде Победы 9 мая в Москве
Толмачев: участие США в Параде Победы 9 мая в Москве является логичным ходом
07 мая 2025, 11:13

Фото: istockphoto/OlgaKorica

Участие ветеранов из США в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — логичный и правильный шаг, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев.
«…Это логичный и правильный ход для обеих стран. Герои военных лет вместе боролись с нацизмом, вместе и отметят праздник там, где к мавзолею летели штандарты гитлеровских дивизий, в столице страны-победительницы», — прокомментировал парламентарий.

Толмачев добавил, что на памяти о сотрудничестве стран, боровшихся с нацизмом, держится мировая многополярность. Чем больше государств понимает опасность этих разрушительных идеологий, тем лучше, резюмировал Александр Толмачев.

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#мир
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Политолог раскрыл, в чём уникальность индийской операции «Синдур»
Караханов: «Синдур» стал кульминацией конфликта между Индией и Пакистаном
07 мая 2025, 10:09

Фото: iStock/Ruma Aktar

Операция «Синдур», начатая Индией 6 мая 2025 года, стала своеобразным «апофеозом» конфликта между Нью-Дели и Исламабадом, который достиг пика после недавнего теракта в Джамму и Кашмире. Это противостояние носит не только территориальный, но и символический характер, так как в этом регионе сталкиваются исторические претензии, национальные традиции и конкурирующие модели безопасности. Об этом Life.ru заявил председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов.
По его словам, удары, нанесённые Индией по объектам в Котли, Бахвалпуре и Музаффарабаде, стали формой демонстрации военной инициативы и политического давления, особенно в условиях, когда дипломатические связи практически разорваны.

Караханов подчеркнул, что Индия, по сути, взяла на себя роль арбитра, самостоятельно определяя, какие цели следует уничтожать и в каком порядке. Исламабад, в свою очередь, позиционирует себя как жертва конфликта и интерпретирует происходящее как агрессию.

Караханов отмечает, что стороны лишь предъявляют друг другу обвинения, не опираясь на объективные факты.
«Каждая сторона, публично избегая прямого признания своих долгосрочных целей, фактически действует в рамках стратегии принуждения, балансируя между демонстрацией силы и опасением её полного применения», — отметил Караханов.
По его словам, именно это напряжённое равновесие «может привести к системному срыву».

Международные организации ограничиваются лишь призывами к сдержанности, которые не подкреплены ни мониторингом, ни посредничеством. Кажется, что Кашмир вновь становится зоной, где право теряет силу в текущем положении дел, подытожил собеседник Life.ru.

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#индия
#операции
#право
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В Пакистане доложили о пяти сбитых самолетах ВВС Индии
Geo TV: ВВС Пакистана уничтожили 5 индийских истребителей в ответ на удары
07 мая 2025, 06:56

Фото: iStock/TebNad

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о сбитии пяти индийских истребителей пакистанскими ВВС в ответ на авиаудар Индии. По информации телеканала Geo TV, которую передает РИА Новости, операция была проведена после того, как Индия нанесла удар по территории Пакистана.
«Мы были полностью готовы, поэтому Индия получила немедленный и решительный ответ», — указал Хаваджа Асиф.
Ранее индийская сторона заявляла, что её авиация атаковала только террористическую инфраструктуру, избегая военных объектов. Однако власти Пакистана сообщили о жертвах среди мирного населения: не менее восьми погибших и около 35 раненых в результате ударов по пяти населённым пунктам.

Удары ВС Индии по Пакистану в рамках операции «Синдур» попали на видео
Удары ВС Индии по Пакистану в рамках операции «Синдур» попали на видео
«Министр обороны Хаваджа Асиф подтвердил, что военно-воздушные силы (ВВС) Пакистана сбили не менее пяти индийских истребителей в ответ на недавний (удар Индии)», — передал телеканал.
Geo TV ранее сообщал, что ВВС Пакистана сбили три индийских самолёта, включая два истребителя Rafale.

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