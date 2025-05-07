Принц Гарри не знает, сколько времени осталось королю Карлу III

Король Великобритании Карл III (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)
Король Великобритании Карл III страдает от рака, что подтвердил его сын, принц Гарри, в недавнем интервью британским СМИ. Гарри выразил желание помириться с королевской семьёй и прекратить конфликты, однако отметил, что король не готов к общению из-за существующих разногласий. Принц также добавил, что не знает, сколько времени осталось его отцу.
Информация о болезни короля появилась в начале прошлого года. В официальном заявлении Букингемского дворца говорилось, что во время лечения Карл III продолжит выполнять свои государственные обязанности, однако детали о ходе лечения оставались неизвестными. По неофициальным данным, врач короля утверждал, что лечение проходит успешно, но последующие события вызвали сомнения у западных наблюдателей.
Осенью прошлого года во время королевского визита в Австралию и Самоа королева Камилла не смогла сдержать слёз после слов короля о его надежде дожить до следующего визита. Судя по опубликованным фотографиям, её реакция была крайне эмоциональной, что многие СМИ интерпретировали как свидетельство осознания смертности короля на фоне его болезни. Несмотря на недостаток любви к Карлу III, многие британцы выражают ему сочувствие.
В своём интервью Гарри поделился, что чувствует опустошение из-за отношений с семьёй и не знает, как достичь примирения, чтобы вернуть жену и детей в Великобританию. Он также отметил, что скучает по семье и простил её.
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Осенью прошлого года во время королевского визита в Австралию и Самоа королева Камилла не смогла сдержать слёз после слов короля о его надежде дожить до следующего визита. Судя по опубликованным фотографиям, её реакция была крайне эмоциональной, что многие СМИ интерпретировали как свидетельство осознания смертности короля на фоне его болезни. Несмотря на недостаток любви к Карлу III, многие британцы выражают ему сочувствие.
В своём интервью Гарри поделился, что чувствует опустошение из-за отношений с семьёй и не знает, как достичь примирения, чтобы вернуть жену и детей в Великобританию. Он также отметил, что скучает по семье и простил её.
«Между мной и некоторыми членами семьи было много разногласий... Я хочу примириться. Нет смысла продолжать борьбу. Жизнь бесценна», — приводит его слова argumenti.ru.Читайте также:
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Анастасия Хохлова