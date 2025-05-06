Путин и Нетаньяху подчеркнули вклад СССР в Победу над нацизмом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Сегодня президент России Владимир Путин поговорил по телефону с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Как сообщили в пресс-службе Кремля, политики отметили решающий вклад СССР в разгром нацистской Германии.
«Подчеркнут решающий вклад Красной армии и всего советского народа в разгром нацизма. Память о героях войны, тех, кто отдал жизни ради Победы, свято чтят как в России, так и в Израиле, где 9 мая также является государственным праздником», — отметили в Кремле.В конце марта и.о. посла Израиля в Москве Александр Бен Цви заявлял, что его страну представят на параде Победы в столице. Он подчеркивал, что 9 мая в Москве должна быть посол Израиля Симона Гальперин. О решающем вкладе СССР в Победу говорил также зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на слова президента США Дональда Трампа о якобы решающем вкладе Америки.
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Никита Кротов