«Принять Россию в НАТО»: Столтенбергу дали совет после слов об Украине

Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина станет членом альянса, раскритиковали читатели портала Haber7.
Комментаторы предложили принять в НАТО Россию вместо Украины и возмутились тем, что подобными высказываниями и действиями мир может быть втянут в войну.
Читатели также обратили внимание на то, что если бы у НАТО действительно были бы планы принять в блок Украину, то это бы уже произошло.
Напомним, прежде президент Украины Владимир Зеленский оценил вероятность присоединения страны к альянсу и заявил, что это будет возможно после окончания вооруженного конфликта.
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Читатели также обратили внимание на то, что если бы у НАТО действительно были бы планы принять в блок Украину, то это бы уже произошло.
Напомним, прежде президент Украины Владимир Зеленский оценил вероятность присоединения страны к альянсу и заявил, что это будет возможно после окончания вооруженного конфликта.
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Анастасия Хохлова