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НАТО может открыто вступить в конфликт, чтобы попытаться спасти Украину от поражения, пишет Khaleej.
По данным издания, на Западе считают, что это крайне опасный манёвр для безопасности всего европейского континента. Добавляется, что США продолжают поддерживать Украину, несмотря на отсутствие признаков победы. При этом НАТО больше говорит о намерении оказывать помощь, чем делает.
Отмечается, что большинство западных стран и военных аналитиков утверждают, что очередной пакет военной помощи Киеву не станет волшебным решением.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала СВО украинская армия потеряла почти полмиллиона человек. Он напомнил, что ВС РФ освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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Отмечается, что большинство западных стран и военных аналитиков утверждают, что очередной пакет военной помощи Киеву не станет волшебным решением.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала СВО украинская армия потеряла почти полмиллиона человек. Он напомнил, что ВС РФ освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
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Алёна Самарева