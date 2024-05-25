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«Пришло время»: глава НАТО о разрешении наносить удары по военным объектам РФ

Столтенберг: необходимо разрешить удары по военным объектам на территории РФ
25 мая 2024, 00:09
Фото: сайт НАТО

Фото: сайт НАТО

Глава НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине атаковать военные объекты на территории России, передает The Economist.
«Пришло время союзникам [по альянсу] подумать, следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, переданное Украине», – сказал он.

Столтенберг подчеркнул необходимость изменения стратегии в то время, когда военные действия продолжаются в Харьковской области, недалеко от границы. По словам генсека НАТО, Киеву трудно защищаться, потому что он не может атаковать «законные военные цели» в Российской Федерации.



В то же время он выразил сомнения в том, что российское наступление в регионе приведет к прорыву.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник сообщила, что Украина обратилась к США с просьбой сняьб ограничения на применение оружия и разрешить им атаковать территорию России.

В частности, Киев попросила Вашингтон определить цели, которые могут атаковать Вооруженные силы Украины (ВСУ), и поделиться информацией.

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Шольц раскрыл причины отказа Германии передать Украине ракеты Taurus
Шольц: ФРГ не передаст Киеву Taurus, так как ВСУ не могут их программировать
24 мая 2024, 23:43

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз отказался передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus, объяснив свое решение, передает ​«Страна.ua».
Политик отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут самостоятельно запрограммировать эти вооружения, и Берлин не будет вводить войска на территорию республики, опасаясь риска эскалации.

«С моей точки зрения проблематично передать оружие, которое может бить на 500 км и так точно, что с точки зрения страны, которая его передает, это было бы оправдано лишь в том случае, если оно само будет определять и устанавливать цели», – уточнил Шольц.

Он добавил, что подобное развитие ситуации невозможно, потому что Германия не хочет участвовать в конфликте на Украине.

Ранее глава комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что Шольц не оказал Киеву достаточной военной помощи, о чем свидетельствует история с отказом поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.

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«Очередное надувалово»: Захарова прокомментировала саммит мира в Швейцарии
Захарова: саммит мира в Швейцарии – очередное придуманное США надувалово
24 мая 2024, 23:33

Фото: сайт МИД РФ

Саммит мира в Швейцарии – «очередное надувалово», придуманное Госдепом США, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Так дипломат прокомментировала слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что президент России Владимир Путин принимает попытки сорвать саммит с помощью сообщений СМИ о подготовке Москвы к прекращению специальной военной операции (СВО) в нынешних пределах.

«Что касается упомянутого Кулебой "саммита мира" в Швейцарии, то это очередное надувалово, придуманное Госдепартаментом США. И все это понимают», – заявила она.

Захарова отметила, что Кулеба «врет, как дышит», добавив, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.

Представитель МИДа подчеркнула, что настоящей «формулой мира» является прекращение поставок оружия на Украину.

Напомним, саммит мира по Украине запланирован на 15-16 июня в Швейцарии. Россия на него не была приглашена.

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Литва решила «обороняться» от России с помощью дронов
Литва предложила создание «стены из дронов» на границе с Россией и Белоруссией
24 мая 2024, 23:13

Фото: iStock/diegograndi

Власти Литвы вместе с другими государствами, граничащими с Россией, планируют построить «стену из беспилотников» для защиты своих границ, объявила министр внутренних дел страны Агне Билотайте, передает Sputnik Литва.
После встречи в Риге с коллегами из Латвии, Эстонии, Финляндии, Норвегии и Польши она заявила, что Россия и Белоруссия якобы постоянно пытаются «дестабилизировать внутреннюю безопасность и общественный порядок» в странах региона.

«Прежде всего мы должны подумать об эвакуации населения в региональном масштабе, а также о защите внешней границы ЕС с помощью дронов», – призвала к решениям глава ведомства.

Ранее стало известно, что правительство Литвы расторгло ряд соглашений с Россией и Белоруссией, в том числе касающихся защиты инвестиций, а также торгово-экономических отношений.

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#инвестиции
#защита
#граница
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В постпредстве РФ заявили о схемах для махинаций ЕС
Логвинов: ЕС придумал схему для махинаций, используя доход от активов РФ
24 мая 2024, 22:37

Фото: iStock/artJazz

Евросоюз придумал схему для махинаций, используя доход от российских активов.
Решение ЕС направить доходы от активов РФ для нужд Вооруженных сил Украины — противоправная схема для махинаций, придуманная Брюсселем. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов.

По его словам, прибыль от доходов, как и сами доходы — собственность России, поэтому не может быть каких-то чрезвычайных вычетов.

Он отметил, что мир увидел настрой Евросоюза на воровство суверенных активов иностранного государства. Причем сегодня это Россия, а завтра может оказаться любая другая страна.

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#россия
#активы
#ес
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Совет Евросоюза утвердил обновленный Шенгенский кодекс
Совет Евросоюза согласовал обновленный Шенгенский кодекс о границах
24 мая 2024, 21:45

Фото: istock / sinonimas

Совет ЕС окончательно согласовал обновленный Шенгенский кодекс о границах.
Это стало известно из заявления с официального сайта организации.

Как говорится в документе, регламент делает возможным принятие общеевропейских мер, ограничивающих доступ граждан третьих стран в Евросоюз в случае крупномасштабной ЧС в области здравоохранения.

В этом случае новые правила предоставляют возможность ввести соответствующие временные ограничения на границе, чего власти не могли сделать во время пандемии COVID-19.

Также при миграционном кризисе страны ЕС могут сокращать число действующих контрольно-пропускных пунктов.

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#евросоюз
#закон
#заседание
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Стала известна «ахиллесова пята» Финляндии и НАТО
Bloomberg: Аландские острова стали «ахиллесовой пятой» Финляндии и НАТО
24 мая 2024, 19:23

Фото: iStock/naumoid

Демилитаризованные Аландские острова могут стать слабым местом Финляндии и НАТО, пишет Bloomberg.
«Если контролировать все Аландские острова, можно перекрыть морское сообщение как с Ботническим, так и с Финским заливом. В этом случае мы окажемся в серьезной беде», — заявил бывший генерал-майор вооруженных сил Финляндии и член парламента от правоцентристской партии «Национальная коалиция» Пекка Товери.
Самоуправляемый архипелаг, расположенный в центре Балтийского моря, находится под юрисдикцией Хельсинки. Его жители говорят на шведском языке, а Москве поручено следить за соблюдением соглашения, запрещающего любое военное присутствие на островах уже более века. В статье поясняется, что с вступлением Финляндии в НАТО и стремлением России отстаивать свои интересы в регионе, «ястребы» начали указывать на эту необычную ситуацию как на крупнейшую уязвимость скандинавской страны.

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#нато
#финляндия
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США обвинили в авиакатастрофе с вертолетом президента Ирана
Экс-командующий КСИР Резаи: вина за ЧП с вертолетом Раиси лежит на США
24 мая 2024, 19:17

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Экс-командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и глава Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи заявил, что ответственность за авиакатастрофу с вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси целиком лежит на США. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Резаи, Вашингтон ввел против Тегерана санкции и не выполнял взятые обязательства в области обслуживания иранского авиапарка.

Ранее генштаб ВС Ирана обнародовал предварительные результаты расследования крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. По данным центра общественных связей ведомства, на корпусе воздушного транспорта не найдено следов воздействия пуль

Напомним, вертолёт с Раиси разбился 19 мая. В четверг, 23 мая, состоялись его похороны. Вместе с иранским лидером также разбился глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников.

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#мид
#итоги
#похороны
#сша
#иран
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«Живого» Пригожина увидели в Африке: где экс-глава «Вагнер», его связь с арестами генералов в Минобороны
Причастен ли Пригожин к чисткам в Минобороны, мог ли он выжить в авиакатастрофе
24 мая 2024, 19:08

Фото: РИА Новости/Елена Копылова

Минувшим вечером в телеграм-канале «Разгрузка Вагнера» появилось видео, на котором изображен человек, напоминающий покойного главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Ролик вызвал резонанс в обществе и возобновил волну слухов о том, что предприниматель может быть жив. О том, что известно о видеозаписи, когда и где она была сделана, и почему аресты чиновников Минобороны РФ связывают с бизнесменом Пригожиным расскажет редакция «Радио 1».

В Сети опубликована видеозапись с Пригожиным в Африке


По информации портала «Разгрузка Вагнера», 22 мая в Африке состоялась историческая встреча представителей властей ЦАР и Чада. Граница между странами была закрыта более 10 лет. И вот, русские специалисты помогли сторонам договориться об открытии пропускного пункта в районе города Мойенн Сидо. Теперь в регионе есть мирный коридор для свободного перемещения людей и товаров.

Также сообщается, что бойцы ЧВК помогают сторонам в борьбе с бесчинствующим в регионе бандам.

На видеозаписи видно, как мужчина, одетый в бежевые рубашку и брюки, стоит вместе с другими в кузове пикапа, затем идет по дороге сквозь ряды людей. Лицо неизвестного специально размыто. Многие обратили внимание на то, что по походке и манерам он сильно напоминает Евгения Пригожина, однако некоторые пользователи Сети все же заметили, что у мужчины на видео на руках все пальцы, при том, что у главы ЧВК отсутствовала фаланга одного из них.


Что известно о гибели Евгения Пригожина


23 августа 2023 года частный джет, на борту которого находился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, потерпел крушение в Тверской области. Вместе с ним погибли еще 10 человек, в том числе и командир «Вагнера» Дмитрий Уткин.

Похороны Пригожина были закрытыми, о самом погребении сообщили уже по факту. До настоящего времени причины авиакатастрофы не обнародованы.

В упавшем самолете должны были быть Пригожин, его оператор и Дмитрий Уткин
В упавшем самолете должны были быть Пригожин, его оператор и Дмитрий Уткин

Причастность Пригожина к арестам в Минобороны РФ


По информации «Царьграда», Евгений Пригожин мог быть причастен к арестам генералов в Минобороны России. Неназванный источник издания сообщил, что бывший глава ЧВК «Вагнер» на одной из встреч с президентом России Владимиром Путиным якобы передал ему папку с документами, в которых содержались сведения о реальной ситуации в зоне СВО.

Кроме того, при жизни у Пригожина был конфликт с некоторыми представителями оборонного ведомства, которых он обвинял в недостаточном обеспечении армии оружием и боеприпасами.

Четыре генерала Минобороны арестованы за последний месяц


Череда задержаний чиновников Минобороны РФ началась с ареста замминистра обороны Тимура Иванова. Его подозревает в получении взятки в особо крупном размере. Вскоре стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении начальника Главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. По данным следствия, он получил взятку от коммерсантов за совершение определенных действий в их пользу.

Следом появилась информация об аресте бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России Ивана Попова и начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ, замначальника Генштаба Вадима Шамарина. Их обвиняют в хищении и получении взятки соответственно.

23 мая правоохранители задержали начальника управления Минобороны РФ Владимира Вертелецкого. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении должностных обязательств.

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МИД: Россия прекратила соглашение с Японией по ликвидации ядерного оружия
24 мая 2024, 18:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В МИД РФ заявили, что Россия прекращает межправительственное соглашение с Японией по ликвидации подлежащего сокращению ядерного оружия. Об этом стало известно из портала официального опубликования правовых актов.
«21 мая 2024 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Японии о сотрудничестве в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия», — гласит документ.

При этом речь также идёт о создании комитета по сотрудничеству в этих целях, который был подписан в Токио 13 октября 1993 года.

24 мая Япония внесла в санкционные списки 9 компаний и одно частное лицо из РФ, а также две компании, которые якобы связанные с Россией и Белоруссией. Под санкции попал гендиректор государственной авиакомпании «224-й лётный отряд» Владимир Михейчик. Авиакомпанию также внесли в санкционные перечни вместе с полигоном Ашулук и командованием военно-транспортной авиации РФ.

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