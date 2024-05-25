«Пришло время»: глава НАТО о разрешении наносить удары по военным объектам РФ

Фото: сайт НАТО
Глава НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Украине атаковать военные объекты на территории России, передает The Economist.
«Пришло время союзникам [по альянсу] подумать, следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, переданное Украине», – сказал он.
Столтенберг подчеркнул необходимость изменения стратегии в то время, когда военные действия продолжаются в Харьковской области, недалеко от границы. По словам генсека НАТО, Киеву трудно защищаться, потому что он не может атаковать «законные военные цели» в Российской Федерации.
В то же время он выразил сомнения в том, что российское наступление в регионе приведет к прорыву.
Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник сообщила, что Украина обратилась к США с просьбой сняьб ограничения на применение оружия и разрешить им атаковать территорию России.
В частности, Киев попросила Вашингтон определить цели, которые могут атаковать Вооруженные силы Украины (ВСУ), и поделиться информацией.
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Александр Климов