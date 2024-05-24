Стала известна «ахиллесова пята» Финляндии и НАТО

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Демилитаризованные Аландские острова могут стать слабым местом Финляндии и НАТО, пишет Bloomberg.
«Если контролировать все Аландские острова, можно перекрыть морское сообщение как с Ботническим, так и с Финским заливом. В этом случае мы окажемся в серьезной беде», — заявил бывший генерал-майор вооруженных сил Финляндии и член парламента от правоцентристской партии «Национальная коалиция» Пекка Товери.Самоуправляемый архипелаг, расположенный в центре Балтийского моря, находится под юрисдикцией Хельсинки. Его жители говорят на шведском языке, а Москве поручено следить за соблюдением соглашения, запрещающего любое военное присутствие на островах уже более века. В статье поясняется, что с вступлением Финляндии в НАТО и стремлением России отстаивать свои интересы в регионе, «ястребы» начали указывать на эту необычную ситуацию как на крупнейшую уязвимость скандинавской страны.
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