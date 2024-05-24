В Венгрии решили провести переоценку роли в НАТО из-за Украины

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Венгрия пересмотрит роль в НАТО, потому что не хочет участвовать в потенциальной военной миссии альянса на Украине, сообщает Kossuth.
С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, страна выступает против миссий НАТО на Украине.
Венгрия проводит большую работу в контексте дальнейшей линии поведения относительно участия в НАТО, при этом минуя конфликт на Украине.
Также он добавил, что в Брюсселе «рабочие группы обсуждают то, как альянс мог бы участвовать в конфликте на Украине». Там знают о позиции Будапешта и придумали новый термин для государства — «неучастник».
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Венгрия проводит большую работу в контексте дальнейшей линии поведения относительно участия в НАТО, при этом минуя конфликт на Украине.
Также он добавил, что в Брюсселе «рабочие группы обсуждают то, как альянс мог бы участвовать в конфликте на Украине». Там знают о позиции Будапешта и придумали новый термин для государства — «неучастник».
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Алёна Самарева