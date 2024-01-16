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Когда до украинцев наконец дойдёт, зачем их гонят на мобилизацию, то они пришлют лопату министру иностранных дел страны Дмитрию Кулебе, об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в интервью для «РИА Новости».
Ранее Кулеба заявил, что даже если у Вооружённых сил Украины закончится оружие, то они пойдут биться с лопатами.
По словам депутата, подобные заявления украинского правительства говорят о критических проблемах с оружием и боеприпасами в стране. К тому же, западные союзники Киева уже не рассчитывают на победу Украину и больше не желают финансировать проигрывающую сторону.
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«Думаю, что украинцы включат здравый смысл и поймут, для чего их гонят на мобилизацию. Поэтому лопату как раз пришлют Кулебе, чтобы он, сражаясь с ней в руках, сам себе вырыл окоп и приготовился к обороне от народного гнева», — предположил Белик.
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Евгения Парфентьева