Минобороны опубликовало кадры сдачи в плен ВСУ на Запорожском направлении

Видео: Официальный сайт Минобороны РФ
Солдаты Вооружённых сил Украины сдались в плен российской армии на Запорожском направлении, кадры публикует Министерство обороны РФ.
«Мясо, отправляют на убой. Всё знают, что поля все заминированы. Выхода ноль», — прокомментировал ситуацию украинский военнопленный Олег Машталин.
Он также заявил, что если вернётся на Украину в рамках обмена пленными, то его тут же отправят назад, на линию боевого соприкосновения.
«Лучше сесть в тюрьму», — заключил Машталин.По информации оборонного ведомства, кадры взятия в плен украинских военных были сняты на Запорожском направлении.
Ранее депутат Верховной рады Украины Михаил Цымбалюк заявил, что из числа нынешних парламентариев можно мобилизовать около сотни.
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