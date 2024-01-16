На Украине хотят отказаться от демобилизации после трёх лет службы

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Украинские власти могут убрать из нового законопроекта о мобилизации норму об увольнении граждан по истечении 36 месяцев службы. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
Гончаренко* заявил, что люди не являются рабами, поэтому им должен предоставляться конечный срок службы. А попытка введением таких мер снизить потребность в проведении новой мобилизации является ошибочной, поскольку властям не удастся «всех переиграть».
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Анастасия Чинкова