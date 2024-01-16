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На Украине хотят отказаться от демобилизации после трёх лет службы

Власти Украины могут убрать норму о демобилизации после 36 месяцев службы
16 января 2024, 11:57
Фото: iStock/Oleksander Bontei

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Украинские власти могут убрать из нового законопроекта о мобилизации норму об увольнении граждан по истечении 36 месяцев службы. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

По его словам, отменой данной меры украинские политики попытаются снизить потребность ВСУ в новых мобилизованных гражданах. При этом он сам считает, что такое решение недопустимо.

Гончаренко* заявил, что люди не являются рабами, поэтому им должен предоставляться конечный срок службы. А попытка введением таких мер снизить потребность в проведении новой мобилизации является ошибочной, поскольку властям не удастся «всех переиграть».

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
#украина
#мобилизация
#военные
#спецоперация
#политика
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Боец «Азова»* приговорен к пожизненному заключению за расстрел машины с семьей
16 января 2024, 11:18

Фото: iStock/AMilkin

Суд ДНР приговорил к пожизненному заключению бойца «Азова»*, который расстрелял автомобиль с семьей из Мариуполя.
Верховный суд Донецкой народной республики вынес пожизненный приговор 25-летнему старшему пулеметчику отдельного отряда специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Национальной гвардии Украины Сергея Михайленко.

Мужчина расстрелял автомобиль с семьей из Мариуполя, пишет «Лента.ру», ссылаясь на Генпрокуратуру России.
Михайленко будет отбывать наказание в колонии особого режима.

19 марта 2022 года подсудимый в Мариуполе нашёл гражданский автомобиль. А потом вместе со старшим боевой позиции открыл стрельбу из автоматов.

В результате обстрела двое мужчин, женщина и 3-летний мальчик погибли на месте. Еще двое детей и бабушка смогли спастись.

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*запрещенная в России террористическая организация
**признана экстремисткой на территории РФ
#суд
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Минобороны опубликовало кадры сдачи в плен ВСУ на Запорожском направлении
16 января 2024, 09:35

Солдаты Вооружённых сил Украины сдались в плен российской армии на Запорожском направлении, кадры публикует Министерство обороны РФ.
«Мясо, отправляют на убой. Всё знают, что поля все заминированы. Выхода ноль», — прокомментировал ситуацию украинский военнопленный Олег Машталин.

Он также заявил, что если вернётся на Украину в рамках обмена пленными, то его тут же отправят назад, на линию боевого соприкосновения.

«Лучше сесть в тюрьму», — заключил Машталин.

По информации оборонного ведомства, кадры взятия в плен украинских военных были сняты на Запорожском направлении.

Ранее депутат Верховной рады Украины Михаил Цымбалюк заявил, что из числа нынешних парламентариев можно мобилизовать около сотни.

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#минобороны рф
#сво
#всу
#плен
#запорожская область
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Илон Маск выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине
16 января 2024, 09:11

Фото: iStock/olegda88

Создатель Tesla Илон Маск выразил надежду на организацию мирного саммита по Украине, об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский попросил её организовать мирный саммит "высокого уровня».

«Надеюсь, что это произойдет», — отметил на заявление Ахмерд Маск.

Он также подчеркнул, что с гибелью людей в окопах пора заканчивать.

Напомним, дипломатический источник агентства «РИА Новости» в Турции выразил мнение, что западные лидеры пока не готовы пойти на мирные переговоры по Украине. При этом, он отметил, ​что Анкара, как ​и прежде, готова выступить посредником в урегулировании российско-украинского конфликта.

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#украина
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Депутат Верховной рады выступил за частичную мобилизацию парламентариев
Цымбалюк: Украинские депутаты тоже должны подлежать мобилизации
16 января 2024, 08:49

Фото: iStock/Collab Media

Народные депутаты также должны подлежать мобилизации, с таким заявлением выступил депутат Верховной рады Украины Михаил Цымбалюк его цитирует телеканал «Эспрессо».
«Народные депутаты Украины тоже должны подлежать мобилизации. Это моя позиция, дискуссии продолжаются. Единственное, нам нужно выработать норму, как сохранить действующую Раду», — объяснил свою позицию Цымбалюк.

По мнению парламентария, в Раде необходимо оставить около 300 депутатов, которые смогут поддерживать функционирование правительства, однако, сейчас там находится порядка 400 сотрудников.

Цымбалюк отметил, что если отбросить тех, кто не подлежит отправке на линию боевого соприкосновения, то останется как раз около сотни человек, которых можно было бы мобилизовать.

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#депутаты
#украина
#мобилизация
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Марочко: ВСУ увеличили количество западной техники на Купянском направлении
16 января 2024, 07:37

Фото: iStock/Longfin Media

Вооружённые силы Украины увеличили количество западной бронетехники на Купянском направлении, об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью для «РИА Новости».
«В ходе боевых действий в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное был выявлен рост использования вооруженными формированиями Украины западной бронетехники», — прокомментировал ситуацию Марочко со ссылкой на свои источники.

По его словам, на этом участке линии боевого соприкосновения стало немногим больше немецких танков Leopard, вдвое увеличилось количество американских боевых машин пехоты Bradley и M113. Также возросло число применяемых шведских БМП ВСУ CV90.

Ранее компания «Рустехдрон» рассказал, что уже отправила российским военным сотню новых беспилотных летательных аппаратов «Инферно» с дополнительной камерой.

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#андрей марочко
#всу
#сво
#военная техника
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Российские силы ведут ковровые бомбардировки позиций ВСУ дронами «Инферно»
16 января 2024, 06:53

Фото: iStock/vadimrysev

Вооружённые силы РФ проводят ковровые бомбардировки украинский позиций при помощи беспилотников «Инферно», об этом сообщает компания «Рустехдрон» в интервью для «РИА Новости».
«Дрон «Инферно» оснащается девятью слотами для сброса гранат. В ходе выполнения боевой задачи он проходит над украинскими окопами, открывает «бомболюки» и сериями по три сбрасывает гранаты. Получается аналог ковровой бомбардировки в большой авиации», — объяснил агентству представитель компании-разработчика устройств.

Собеседник «РИА» отметил, что устройство может поражать не только личный состав противника, но и легкобронированную технику. По словам представителя компании, «Рустехдрон» уже передал российским военным сотни беспилотных летательных аппаратов.

Он также подчеркнул, что выгодная особенность дрона — дополнительная камера, прикреплённая объективом вниз. При помощи неё дрон может не зависать над обстреливаемой позиций, а пролетать мимо, сбрасывая боеприпас. Это резко снижает шанс того, что устройство может быть сбито при помощи артиллерии.

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#боеприпас
#беспилотник
#вс рф
#сво
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Под Артёмовском ивановские десантники сбили дрон ВСУ «Фурия»
ТАСС: Разведывательный дрон ВСУ «Фурия» сбит под Артёмовском десантниками ВС РФ
16 января 2024, 05:59

Фото: РИА Новости

Расчёты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили разведывательный дрон ВСУ «Фурия», который вёл воздушную разведку вблизи российских позиций на Артёмовском направлении СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Во время боевого дежурства наши бойцы обнаружили воздушную цель и идентифицировали её, как украинский беспилотник «Фурия». Расчет взял цель на сопровождение и уничтожил пуском ракеты из ПЗРК «Верба».



«Сильно влияют погодные условия, но мы всегда на дежурстве — несем службу. Наблюдаем за нашим чистым небом», — рассказал один из ивановских десантников — старший стрелок-зенитчик с позывным «Леший».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#дрон
#беспилотник
#вдв
#вооружённые силы рф
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МО РФ: Расчёты «Гиацинтов-С» ликвидировали артиллерию ВСУ под Красным Лиманом
16 января 2024, 05:18

Фото: сайт Минобороны РФ

Артиллерийские расчёты буксируемых пушек 2А36 «Гиацинт-С» группировки вооружённых сил России «Центр» подавили и уничтожили огневые средства украинской армии в ходе контрбатарейной борьбы на краснолиманском направлении СВО. Об этом 16 января сообщили в Минобороны РФ.
В ходе контрбатарейной борьбы расчеты ВС РФ быстро провели наводку по выданным разведкой координатам и далее серией выстрелов осуществили поражение района размещения огневых средств противника. Помимо этого, также была уничтожена точка подвоза и разгрузки боеприпасов ВСУ.



152-мм самоходная пушка «Гиацинт-С» предназначена для поражения открытой и укрытой живой силы, вооружения и военной техники противника на глубину интересов армии.

«Наша задача — поражать артиллерию противника. Контрбатарейная борьба подразумевает собой <...> постоянное ведение разведки, в том числе и воздушной", — рассказал старший офицер батареи «Гиацинтов», имеющий позывной «Академик».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#сво
#вооружённые силы рф
#видео
#минобороны рф
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Бойцы группировки «Запад» взяли в плен под Купянском боевиков ВСУ
Минобороны: Бойцы группировки «Запад» взяли в плен под Купянском боевиков ВСУ
16 января 2024, 05:01

Фото: сайт Минобороны РФ

Бойцы группировки «Запад» в ходе штурма на Купянском направлении взяли в плен солдат ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Штурмовики забрали опорный пункт, оказали помощь раненным боевикам ВС Украины и отправили в свой тыл группу военнослужащих противника, которые рассказали много полезной информации», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#мо
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