Западные представители при неафишируемых контактах с представителями Москвы не хотят замечать нацистского направления режима Владимира Зеленского. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции после встречи министров иностранных дел (СМИД) стран — участниц БРИКС.