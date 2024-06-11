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Присяжные признали сына Байдена виновным по делу о хранении оружия

11 июня 2024, 18:35
Фото: iStock/TolikoffPhotography

Фото: iStock/TolikoffPhotography

Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу, касающемуся нарушений при хранении оружия, в котором обвиняется сын президента США Хантер Байден. Об этом сообщает телекомпания Fox News.
Хантера Байдена признали виновным по всем трём пунктам обвинения.

Ему может грозить до 25 лет лишения свободы и штраф до 750 тысяч долларов, сообщает CNN.



Ранее сына президента США уличили в отправке фотографий кокаина своим наркоторговцам. Специальный агент ФБР, ведущий расследование, обнаружил эти сообщения на его телефоне.

В мае сообщалось, что Хантер Байден подал апелляцию с просьбой снять с него федеральные обвинения в незаконном хранении оружия.

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#байден
Экс-майор ВСУ прокомментировал странное поведение президента Украины
Майор ВСУ Лапин: Зеленский начал оскорблять лидеров Запада
11 июня 2024, 18:49

Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский оскорблением лидеров стран Запада усугубляет ситуацию.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой». Лапин удивлен, как можно обозвать президента Штатов Джо Байдена слабым из-за того, что тот не хочет ехать на саммит, а экс-президента США Дональда Трампа — «лузером».

По мнению экс-военного, высказывания президента Незалежной безрассудны.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина сделала все, что нужно, для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Financial Times писалаа, что Еврокомиссия даст рекомендацию начать в июне переговоры с Украиной.

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#украина
#всу
#европа
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Столтенберг рассказал о разногласиях в НАТО по оказанию военной помощи Украине
Столтенберг: в НАТО есть разногласия по поводу оказания военной помощи Украине
11 июня 2024, 18:41

В НАТО существуют некоторые разногласия по усилению роли альянса по оказанию военной помощи Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания лидеров стран «Бухарестской девятки», которое прошло в Латвии.
«99% помощи Украине поступает от членов альянса. Но одни союзники сконцентрировались на оказании нелетальной помощи, другие — на летальной. В преддверии саммита в Вашингтоне мы работаем над новыми важными решениями», — заявил Столтенберг.

Он выразил надежду на то, что страны НАТО смогут договориться о большей роли альянса в поддержке Украины, в том числе подготовке украинских военных и оказании помощи в области безопасности.

Столтенберг пояснил, что страны НАТО имеют разные точки зрения при подготовке к принятию важных решений на саммите по Украине.

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#евро
#страны
#нато
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Сенатор Джабаров обвинил США в спонсорстве международного терроризма
11 июня 2024, 18:37

Фото: iStock/STILLFX

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что США являются спонсорами международного терроризма, что не раз подтверждалось их действиями.
«США — не только спонсоры нацизма, они уже давно спонсоры международного терроризма. Через свои спецслужбы они финансировали такие структуры. А то, что они считают «Азов»* нормальной организацией, пусть посмотрят кадры, на которых запечатлены зверства со стороны этих негодяев. Американцы показали своё лицо и себя с самой плохой стороны», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Джабаров.

А депутат Госдумы, зампред Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, в свою очередь, подчеркнул необходимость ограничить влияние других стран на деятельность НКО в России.

«Парламент сейчас прописывает правила – каким образом мы будем регулировать деятельность НКО. Мы вводим ограничения на влияние иностранных государств на наше общество. Это позволит государству реагировать на иноземное влияние планомерно и масштабно. Я считаю, нам давно пора очистить действующие в стране НКО от чужого геополитического влияния», — пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Милонов.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому теперь можно будет признавать нежелательными в России любые иностранные организации, даже те, чьими учредителями являются зарубежные госорганы.


*признан террористической организацией, запрещен в РФ


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#сша
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#рф
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Боррель признал разногласия в ЕС в мнениях насчет России
Боррель: не все страны ЕС рассматривают Россию как «экзистенциальную угрозу»
11 июня 2024, 18:04

Фото: europarl.europa.eu

Не всякий участник Европейского союза рассматривает Россию в качестве «экзистенциальной угрозы». Об этом заявил глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.
«Не все считают, что Россия представляет собой экзистенциальную угрозу. Некоторые утверждают, что она не является для них угрозой», — подчеркнул Боррель, присутствуя на ежегодной аналитической конференции по безопасности в Брюсселе.
Также глава внешнеполитического ведомства ЕС отметил, что союз постепенно превращается из экономического объединения в блок, основанный на безопасности.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал свое несогласие с идеей возвращения всеобщего военного призыва в странах Европейского союза, назвав ее безумной.

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#россия
#министр
#ес
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В ФРГ депутаты бойкотировали выступление Зеленского
В ФРГ депутаты «Союза Сары Вагенкнехт» бойкотировали выступление Зеленского
11 июня 2024, 17:53

В Германии депутаты от партии «Союз Сары Вагенкнехт» бойкотировали выступление президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом пишет портал Barron`s. По их данным, «Союз Сары Вагенкнехт» полностью отсутствовал на мероприятии. Ранее они заявили, что Зеленский — источник крайне опасной спирали эскалации.

Лидеры крайне правой «Альтернативы для Германии» отказались слушать Зеленского, назвав его оратором в камуфляжной форме, чей срок полномочий истек.

Ранее президент Украины прибыл с визитом в ФРГ для участия в конференции по восстановлению страны.

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​* включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
#фрг
#россия
#украина
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Лавров рассказал о неких неафишируемых контактах с Западом по Украине
11 июня 2024, 17:42

Фото: сайт Кремля

Западные представители при неафишируемых контактах с представителями Москвы не хотят замечать нацистского направления режима Владимира Зеленского. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции после встречи министров иностранных дел (СМИД) стран — участниц БРИКС.
«У нас были некоторые неафишируемые контакты. И никто на Западе не желает замечать нацистского, русофобского эффекта, который создает режим (Зеленского – ред.)», — сказал Лавров.

Он также добавил, что руководства стран Запада Запад поощряют хотят сохранить русофобский характер украинского государства, чтобы позже использовать киевский режим в войне против России.

Ранее Лавров заявлял, что будущие договоренности об урегулировании конфликта на Украине должны строиться на принципе равной и неделимой безопасности с учетом «реалий на земле».

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#режим
#запад
#лавров
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ГД одобрила проект признания нежелательными любые зарубежные организации
11 июня 2024, 17:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому теперь можно будет признавать нежелательными в России любые иностранные организации, даже те, чьими учредителями являются зарубежные госорганы.
«Организации, созданные госструктурами из США, Британии, других европейских стран, ведут деятельность, направленную против России. Остановить их — вопрос безопасности, защиты интересов наших граждан», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Этот документ внесли в Госдуму еще в феврале. Инициаторами стали депутаты во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Таким образом, изменения коснутся целого ряда имеющихся законов, в том числе закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Благодаря новым нормам, можно будет признавать нежелательной в РФ деятельность любых иностранных организаций.

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Участники СМИД БРИКС указали на деструктивность торгового протекционизма Штатов
Лавров: участники СМИД БРИКС указали на деструктивность протекционизма США
11 июня 2024, 17:25

Фото: сайт Кремля

Все участники совещания министров иностранных дел БРИКС подчеркнули деструктивный характер торгового протекционизма США и их союзников.
Об этом журналистам заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, переход к новому мироустройству займет историческую эпоху и будет долгим. Лавров отметил, что в настоящее время происходит становление новых центров принятия значимых решений из стран глобального юга и востока. По его словам, они выступают за более справедливый уклад на основе суверенитета и цивилизационного многообразия.

Ранее сообщалось, что в понедельник лидеры МИД стран БРИКС на заседании в Нижнем Новгороде согласовали совместное заявление.

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#россия
#сша
#европа
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Стало известно о планах G7 по созданию фонда для накопления активов РФ
Kyodo: G7 намерен создать фонд, куда будут направлены замороженные активы РФ
11 июня 2024, 17:24

Фото: iStock/Bet_Noire

Лидеры стран G7 намерены договориться о создании специального фонда, в который будут направлены замороженные активы России. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.
Ожидается, что лидеры G7 обсудят создание этого фонда на саммите в Италии с 13 по 15 июня.

11 июня председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что доходы от замороженных российских активов начнут передавать Украине уже в июле. Ожидается, что сумма составит €1,5 млрд, из которых 90% пойдет на закупку оружия для ВСУ.

8 июня президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон выразили официальную поддержку использованию прибыли от замороженных активов России для Киева.

Москва неоднократно возражала против этих действий, считая их незаконными и подрывающими доверие к финансовой системе Евросоюза в глазах других стран.

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