Присяжные признали сына Байдена виновным по делу о хранении оружия

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Присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу, касающемуся нарушений при хранении оружия, в котором обвиняется сын президента США Хантер Байден. Об этом сообщает телекомпания Fox News.
Хантера Байдена признали виновным по всем трём пунктам обвинения.
Ему может грозить до 25 лет лишения свободы и штраф до 750 тысяч долларов, сообщает CNN.
Ранее сына президента США уличили в отправке фотографий кокаина своим наркоторговцам. Специальный агент ФБР, ведущий расследование, обнаружил эти сообщения на его телефоне.
В мае сообщалось, что Хантер Байден подал апелляцию с просьбой снять с него федеральные обвинения в незаконном хранении оружия.
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Ему может грозить до 25 лет лишения свободы и штраф до 750 тысяч долларов, сообщает CNN.
Ранее сына президента США уличили в отправке фотографий кокаина своим наркоторговцам. Специальный агент ФБР, ведущий расследование, обнаружил эти сообщения на его телефоне.
В мае сообщалось, что Хантер Байден подал апелляцию с просьбой снять с него федеральные обвинения в незаконном хранении оружия.
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Артем Кузьмин