Присяжные не вынесли вердикт по делу Хантера Байдена

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Заседание жюри присяжных в первый день слушаний не вынесло вердикт по делу о нарушениях при хранении оружия сыном президента США Хантером Байденом. Об этом информирует телеканал CNN.
По данным телеканала, присяжные, которые примерно неделю наблюдали за прениями сторон, во второй половине дня 10 июня приступили к согласованию вердикта. Около часа ушло на обсжудения, после чего судья распорядился отпустить присяжных. Сын американского президента вслед за присяжными покинул здание суда.
Следующее заседание присяжных назначено на 9:00 по местному времени (16:00 по мск). 11 июня.
3 июня президент Соединенных Штатов Джо Байден по случаю начала отбора присяжных для рассмотрения дела о нарушениях при обороте оружия против его сына Хантера заявил, что испытывает «безграничную любовь» к нему и гордится им.
До этого сына лидера Штатов уличили в отправке своим наркодилерам фото кокаина. Спецагент ФБР, занимавшийся расследованием дела, обнаружил соответствующие сообщения в его телефоне.
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Следующее заседание присяжных назначено на 9:00 по местному времени (16:00 по мск). 11 июня.
3 июня президент Соединенных Штатов Джо Байден по случаю начала отбора присяжных для рассмотрения дела о нарушениях при обороте оружия против его сына Хантера заявил, что испытывает «безграничную любовь» к нему и гордится им.
До этого сына лидера Штатов уличили в отправке своим наркодилерам фото кокаина. Спецагент ФБР, занимавшийся расследованием дела, обнаружил соответствующие сообщения в его телефоне.
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Алина Юрчак