Путин провел встречу с Назарбаевым в Ново-Огарево

Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в Ново-Огарево. Об этом сообщил Кремль.
Иные подробности встречи в настоящее время не уточняются. Предыдущая встреча политиков состоялась в конце прошлого года во время визита первого президента Казахстана в Москву.
Ранее Нурсултан Назарбаев в своей книге «Моя жизнь. От зависимости к свободе» назвал главу российского государства человеком слова и отметил, что он сделал РФ мировой державой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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