Путин провел встречу с Назарбаевым в Ново-Огарево

Будучи президентом Сирии Башар Асад долгое время скрывал свой роскошный образ жизни от общественности, сообщает The Washington Post. Он и его семья стремились не выделяться среди местных жителей, носили скромную одежду и ездили на обычных автомобилях. Но опубликованные видеоматериалы раскрыли другую сторону их жизни.