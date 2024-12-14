Путин: Россия готова дать противникам отпор по всему фронту

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Россия готова дать противникам отпор по всему фронту. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин на XXII съезде партии «Единая Россия».
Президент подчеркнул, что сегодня фронт проходит не только по линии соприкосновения, а затрагивает все стороны жизни общества. По словам главы государства, ни шантаж, ни попытки помешать России извне не принесут результата.
Россия «чувствует свою правоту и силу», заключил Путин.
Напомним, в субботу, 14 декабря, в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд партии «Единая Россия». В рамках съезда будут приняты изменения в народную программу и устав партии, а также произойдет ротация высшего и генерального советов ЕР.
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Россия «чувствует свою правоту и силу», заключил Путин.
Напомним, в субботу, 14 декабря, в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд партии «Единая Россия». В рамках съезда будут приняты изменения в народную программу и устав партии, а также произойдет ротация высшего и генерального советов ЕР.
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Екатерина Коршунова