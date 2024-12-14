Путин приехал на съезд «Единой России»

Администрация президента США Джо Байдена будет пытаться мешать любым мирным инициативам по Украине от избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его мнению, действующую власть пугает возможность репрессий со стороны Трампа.