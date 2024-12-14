Путин приехал на съезд «Единой России»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин приехал на съезд партии «Единая Россия». Об этом сообщает ТАСС.
В рамках съезда глава государства подчеркнул, что сегодня партия работает там, где решается судьба России. Путин также отметил вклад «Единой России» в помощь бойцам СВО и их близким.
В субботу, 14 декабря, в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд партии «Единая Россия». В рамках съезда будут приняты изменения в народную программу и устав партии, а также произойдет ротация высшего и генерального советов ЕР.
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