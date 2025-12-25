«Призываем воздержаться»: россиян предупредили о поездках в Германию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что россиянам рекомендуется не ездить в Германию без острой необходимости. Трансляция велась в соцсети «ВКонтакте».
По словам дипломата, ведомство обеспокоено нарушением прав российских граждан на территории ФРГ.
«Мы настоятельно призываем граждан нашей страны воздержаться от поездок в Германию без крайней необходимости», — подчеркнула Захарова.Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года Германия и Румыния перестанут признавать российские загранпаспорта старого образца. В течение 2025 года небиометрические российские паспорта также перестали принимать еще несколько стран.