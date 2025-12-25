«Призываем воздержаться»: россиян предупредили о поездках в Германию

25 декабря 2025, 23:05

В России призывают воздержаться от визитов в Германию

Фото: Istock / ThomasSaupe

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что россиянам рекомендуется не ездить в Германию без острой необходимости. Трансляция велась в соцсети «ВКонтакте».





По словам дипломата, ведомство обеспокоено нарушением прав российских граждан на территории ФРГ.





«Мы настоятельно призываем граждан нашей страны воздержаться от поездок в Германию без крайней необходимости», — подчеркнула Захарова.