В Армении ужесточают контроль над иностранным контентом

25 декабря 2025, 22:45

В Армении запретят распространение материалов, призывающих к насилию

Фото: Istock / Derek Brumby

Власти Армении планируют запретить распространение через иностранные каналы информации, которая может рассматриваться как вмешательство во внутриполитическую жизнь страны. Об этом сообщил министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян в Facebook*.