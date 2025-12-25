Достижения.рф

В Армении ужесточают контроль над иностранным контентом

В Армении запретят распространение материалов, призывающих к насилию
Фото: Istock / Derek Brumby

Власти Армении планируют запретить распространение через иностранные каналы информации, которая может рассматриваться как вмешательство во внутриполитическую жизнь страны. Об этом сообщил министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян в Facebook*.



По его словам, правительство одобрило изменения в закон «Об аудиовизуальных СМИ», которые уточняют случаи злоупотребления аудиовизуальными программами. Закон будет запрещать контент, направленный на насильственное свержение конституционного строя, пропаганду войны, насилия и жестокости, а также материалы с аналогичными целями.

Поправки также вводят правовые механизмы и критерии для приостановления или аннулирования лицензий сетевых операторов, включая новую статью, регламентирующую процесс применения этих мер.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0