В Армении ужесточают контроль над иностранным контентом
Власти Армении планируют запретить распространение через иностранные каналы информации, которая может рассматриваться как вмешательство во внутриполитическую жизнь страны. Об этом сообщил министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян в Facebook*.
По его словам, правительство одобрило изменения в закон «Об аудиовизуальных СМИ», которые уточняют случаи злоупотребления аудиовизуальными программами. Закон будет запрещать контент, направленный на насильственное свержение конституционного строя, пропаганду войны, насилия и жестокости, а также материалы с аналогичными целями.
Поправки также вводят правовые механизмы и критерии для приостановления или аннулирования лицензий сетевых операторов, включая новую статью, регламентирующую процесс применения этих мер.
