В Грузии арестован бывший министр обороны Ахалая по делу о штурме

25 декабря 2025, 22:56

В Грузии экс-министра обвиняют в организации штурма президентского дворца

Фото: Istock / Rex_Wholster

В Грузии задержан бывший министр обороны времен президентства Михаила Саакашвили, Бачана Ахалая, по делу о штурме президентского дворца в Тбилиси 4 октября.





Об этом сообщил заместитель главы Службы госбезопасности Лаша Маградзе на брифинге, трансляция которого велась в Facebook*.





«Исходя из собранных улик, с точностью подтверждается личность главного организатора событий 4 октября в Грузии. Соответственно, нами задержан Бачана (Бачо) Ахалая», — заявил Маградзе.