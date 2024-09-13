Призывы разрешить ВСУ ударять вглубь России не приведут к миру, заявили в ООН

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Риторика о снятии запрета для Украины на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь России не приближает мир к окончанию украинского конфликта. На это указал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что данная риторика и происходящее на местах являются свидетельством того, что мир пока не близок к завершению украинского конфликта насколько, насколько этого хотелось бы в рамках международного права и устава ООН.
Напомним, что в пятницу премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Ожидается, что по итогам встречи стороны примут решение о возможности снятия действующего ныне запрета на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России.
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Анастасия Чинкова