«Прямая война с Россией»: Небензя сделал важное заявление о НАТО

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Страны НАТО начнут «прямую войну с Россией», если позволят Украине применять дальнобойное оружие. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.
Он подчеркнул, что принятие такого решения принципиально изменит отношения России с Западом. Если Киеву позволят использовать дальнобойное оружие, то НАТО там самым начнёт прямую войну с Россией.
При таком развитии событий России придётся принять соответствующие решения со всеми вытекающими из этого последствиями.
Небензя подчеркнул, что в этой ситуации западным коллегам уже не удастся снять с себя ответственность и обвинить во всём Украину.
В пятницу премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Ожидается, что по итогам этой встречи стороны примут решение о возможности снятия запрета на использование Украиной западного дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России.
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При таком развитии событий России придётся принять соответствующие решения со всеми вытекающими из этого последствиями.
Небензя подчеркнул, что в этой ситуации западным коллегам уже не удастся снять с себя ответственность и обвинить во всём Украину.
В пятницу премьер-министр Великобритании Кир Стармер встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне. Ожидается, что по итогам этой встречи стороны примут решение о возможности снятия запрета на использование Украиной западного дальнобойного оружия для нанесения ударов вглубь территории России.
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Анастасия Чинкова