Признанный иноагентом депутат Вишневский* сложит полномочия 30 октября

Борис Вишневский* (Фото: РИА Новости/Александр Гальперин)
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский*, признанный Минюстом РФ иностранным агентом, сложит свои полномочия с 30 октября в соответствии с требованиями закона. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Он написал, что 30 октября завершается его работа в законодательном собрании Петербурга. Также он выразил благодарность петербуржцам, которые всегда доверяли и продолжают доверять ему.
Кроме того, Вишневский* подчеркнул, что продолжит через суд оспаривать решение Минюста РФ о включении его в реестр иноагентов.
Напомним, что по федеральному закону от 15 мая полномочия представителей публичной власти, включённых в список иноагентов, прекращаются в досрочном порядке, если в течение 180 дней со дня вступления в силу этого закона их не исключили из реестра.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Кроме того, Вишневский* подчеркнул, что продолжит через суд оспаривать решение Минюста РФ о включении его в реестр иноагентов.
Напомним, что по федеральному закону от 15 мая полномочия представителей публичной власти, включённых в список иноагентов, прекращаются в досрочном порядке, если в течение 180 дней со дня вступления в силу этого закона их не исключили из реестра.
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Анастасия Чинкова