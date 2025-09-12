Трамп назвал ошибкой прилет беспилотников в Польшу

12 сентября 2025, 01:29

Reuters: Трамп допустил, что инцидент с БПЛА в Польше мог быть вызван ошибкой

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп поделился мнением по инциденту с якобы «российскими дронами» в воздушном пространстве Польши. Его слова передает Reuters.





Напомним, что ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил об уничтожении «представлявших опасность» для страны БПЛА. По его мнению, дроны были связаны с Россией. Однако Туск не предоставил доказательств происхождения беспилотников, что сделало его обвинения в сторону РФ беспочвенными.



Американский лидер заявил, что весь инцидент может быть ошибкой.





«Возможно, это была ошибка. В любом случае, мне не нравится ничего, что связано с этой ситуацией. Надеюсь, это скоро закончится», — сказал он журналистам.