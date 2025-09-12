Суд в Бразилии приговорил экс-президента Болсонару к 27 годам тюремного заключения

12 сентября 2025, 02:30

Фото: iStock/simpson

Суд приговорил экс-президента Бразилии Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюремного заключения по делу о попытке государственного переворота. Об этом сообщает новостной портал G1.





Верховный федеральный суд Бразилии признал бывшего главу государства виновным в организации заговора против действующего президента Лулы да Силвы. Суд установил, что в подготовке переворота участвовали ключевые члены правительства Болсонару, представители вооруженных сил и разведывательных органов.





«Первая коллегия Верховного федерального суда в четверг приняла беспрецедентное в истории страны решение. (...) Срок наказания Болсонару составит 27 лет и 3 месяца», — уточняется в материале.