«Не запугаете»: Бразилия дала жёсткий ответ США после угроз Рубио
В МИД Бразилии заявили, что угрозы США не запугают страну
МИД Бразилии ответило на заявление советника по национальной безопасности США Марко Рубио. Ответ появился 11 сентября в официальном аккаунте министерства в социальной сети X.
Ведомство назвало слова Рубио угрозами и подчеркнуло, что они не сломят волю страны.
«Угрозы, подобные той, с которой выступил сегодня госсекретарь США Марко Рубио в своём заявлении, содержащем нападки на бразильские власти и игнорирующем факты и неопровержимые доказательства, не запугают нашу демократию», — гласит комментарий ведомства.11 сентября Марко Рубио заявил, что США примут ответные меры на приговор экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару. Советник охарактеризовал судебное преследование как «охоту на ведьм» и пообещал, что Вашингтон отреагирует соответствующим образом.
Ранее суд в Бразилии приговорил экс-президента Болсонару к 27 годам тюремного заключения.