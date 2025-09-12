«Не запугаете»: Бразилия дала жёсткий ответ США после угроз Рубио

12 сентября 2025, 10:34

В МИД Бразилии заявили, что угрозы США не запугают страну

Фото: Istock/blinow61

МИД Бразилии ответило на заявление советника по национальной безопасности США Марко Рубио. Ответ появился 11 сентября в официальном аккаунте министерства в социальной сети X.





Ведомство назвало слова Рубио угрозами и подчеркнуло, что они не сломят волю страны.

«Угрозы, подобные той, с которой выступил сегодня госсекретарь США Марко Рубио в своём заявлении, содержащем нападки на бразильские власти и игнорирующем факты и неопровержимые доказательства, не запугают нашу демократию», — гласит комментарий ведомства.

