Трамп высказался о возможности силового захвата Гренландии
Трамп отказался отвечать на вопрос о силовом захвате Гренландии
Президент США Дональд Трамп отказался комментировать возможность силового захвата Гренландии. Об этом сообщает телеканал NBC News.
При этом американский лидер подчеркнул, что на 100% полон решимости ввести пошлины против европейских стран, которые выступят против присоединения Гренландии к США, если сделка о покупке острова не будет достигнута.
«Без комментариев», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о возможности силового захвата острова.Ранее сообщалось, что лидеры ряда европейских стран обсуждают действия президента США в закрытом групповом чате. Утверждается, что за последний год у них вошло в привычку обмениваться сообщениями каждый раз, когда американский лидер совершает шаги, которые в Европе считают «дикими и разрушительными».