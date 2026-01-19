Трамп высказался о возможности силового захвата Гренландии

19 января 2026, 20:02

Трамп отказался отвечать на вопрос о силовом захвате Гренландии

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать возможность силового захвата Гренландии. Об этом сообщает телеканал NBC News.





При этом американский лидер подчеркнул, что на 100% полон решимости ввести пошлины против европейских стран, которые выступят против присоединения Гренландии к США, если сделка о покупке острова не будет достигнута.

«Без комментариев», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о возможности силового захвата острова.