Трамп заявил, что НАТО не было бы без его вклада

20 января 2026, 09:10

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что его вклад в Североатлантический альянс имеет решающее значение. Он подчеркнул, что без его усилий НАТО не смогло бы существовать в нынешнем виде. Об этом пишет РИА Новости.