Трамп заявил, что НАТО не было бы без его вклада
Президент США Дональд Трамп заявил, что его вклад в Североатлантический альянс имеет решающее значение. Он подчеркнул, что без его усилий НАТО не смогло бы существовать в нынешнем виде. Об этом пишет РИА Новости.
Глава государства также добавил, что выход США из альянса вызвал бы серьезные последствия, хотя и позволил бы сэкономить значительные средства. Американский лидер выразил сомнения в готовности союзников прийти на помощь Вашингтону в критической ситуации. Трамп продолжает подчеркивать важность своего влияния на международные отношения и безопасность.
НАТО — это военно-политический союз стран Европы и Северной Америки, созданный в 1949 году для коллективной обороны и обеспечения безопасности своих членов. Если нападают на одну страну, другие обязаны помочь, как если бы напали на всех вместе.
