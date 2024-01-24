«Проблемы у нас дома»: Американский эксперт развеял миф об угрозе со стороны РФ

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn
Угрозы со стороны России для Соединённых Штатов нет, об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в социальной сети X.
«Советского Союза нет, Россия не представляет угрозы. Проблема у нас дома. Люди, представляющие наибольшую угрозу для страны, занимают «выборные» посты в нашем правительстве», — написал Макгрегор.
По его словам, сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как «ужасную».
Читайте также:
«Это абсурд»: Американский эксперт отреагировал на заявления США о возможной атаке России
Макгрегор: Американцам портит жизнь Белый дом, а не Россия и Китай
«Практически мертва»: В США сделали страшное заявление об украинской нации
Евгения Парфентьева