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Украинская нация фактически мертва, об этом написал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице на своей странице в социальной сети X.
«Украинская нация фактически мертва, она находится в коматозном состоянии», — прокомментировал ситуацию Макгрегор.
По информации эксперта, Украину покинули более 14 миллионов граждан, а ещё более миллиона погибли в результате боевых действий.
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