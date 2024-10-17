«Продает Украину»: Военэксперт раскрыл значение каждого пункта «плана победы» Зеленского

16 октября президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Верховной раде, представил свой «план победы».
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» заявил, что так называемый «план мира» Владимира Зеленского является планом войны против России.
Он прокомментировал каждый пункт из плана Зеленского, чтобы объяснить, о чем он и к чему может привести.
1. Украину должны пригласить в НАТО уже сейчас.
2. Украина должна наращивать собственное производство, а также выпросить еще помощи от Запада. Сюда же входит снятие ограничений на применение дальнобойных ракет вглубь территории России.
3. Разместить на Украине иностранные силы неядерного сдерживания.
4. Украина предлагает подписать Западу специальное соглашение о совместной защите и инвестировании в добычу ценных ресурсов.
5. После окончания СВО украинские военные будут делиться своим бесценным опытом с НАТО.
По словам собеседника, Запад не согласится на подобные «требования» украинского лидера.
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«Все пять пунктов этого плана, а также три, еще не обнародованные Зеленским, нацелены на то, чтобы разгромить и разрушить Россию», — сообщил военный обозреватель.
Он прокомментировал каждый пункт из плана Зеленского, чтобы объяснить, о чем он и к чему может привести.
1. Украину должны пригласить в НАТО уже сейчас.
«Это, по сути, ультиматум Западу. Более того, он дал на все это три месяца. Он как будто директор колхоза и дает указания, что и к какому сроку сделать. И тут, безусловно, есть аспект несбыточности принятие Украины в НАТО, потому Вашингтон, Брюссель, Париж, Берлин пока не дают согласия и открыто говорят, что в ближайшие время принятие Украины в северо-атлантический альянс не предвидится», — сказал Баранец.
2. Украина должна наращивать собственное производство, а также выпросить еще помощи от Запада. Сюда же входит снятие ограничений на применение дальнобойных ракет вглубь территории России.
«Фактически получается, что Зеленский продает Украину как колонию Запада и обязывает его обеспечивать оборону своей страны, что выбрасывает на помойку и политический, и экономический, и военный суверенитет Украины», — высказался эксперт.
3. Разместить на Украине иностранные силы неядерного сдерживания.
«Призывает Запад для размещения своих военных баз и объектов на его территории. В российском плане, который мы еще до начала СВО передавали Киеву, есть принципиально важный пункт: никаких военных баз, никаких военных объектов на территории Украины. Зеленский здесь предлагает совершенно противоположную точку зрения, чтобы разрушить российскую оборонную машину», — прокомментировал военный обозреватель.
4. Украина предлагает подписать Западу специальное соглашение о совместной защите и инвестировании в добычу ценных ресурсов.
«Здесь Зеленский открыто продает Украину иностранцам. Он приглашает их проникать в недра, выгребать природные ресурсы Украины, вместе якобы хозяйничать, а по сути заманивает, чтобы вынудит Запад защищать эти территории, которые будут предоставлены иностранным компаниями», — рассказал он.
5. После окончания СВО украинские военные будут делиться своим бесценным опытом с НАТО.
«Смешной пункт. Зеленский обещает Западу, что после окончания СВО ВСУ могут заместить американские базы на территории Европы. Ловко придумано, но это из области мечтаний», — заключил Виктор Баранец.
По словам собеседника, Запад не согласится на подобные «требования» украинского лидера.
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Анастасия Бондарева