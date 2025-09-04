Достижения.рф

«Продолжает дело Третьего рейха»: В РФ оценили политику Мерца

Политолог Мезюхо: СВР определила чёткий политический портрет Фридриха Мерца
В СВР совершенно чётко определили политический портрет канцера Германии Фридриха Мерца. Так считает политолог Иван Мезюхо.



Напомним, в Службе внешней разведки РФ заявили, что Мерц одержим идеей реванша за разгром СССР нацистской Германии.

«СВР, на мой взгляд, определила чёткий политический портрет Мерца. Вся его политика свидетельствует о реваншизме. Действительно, Мерц является потомком тех, кто нападал на Советский Союз, кто исповедовал идеологию нацизма, человеконенавистничества, превосходства одной расы над другой», — отметил Мезюхо в разговоре с RT.

По словам политолога, на сегодняшний день Мерц поддерживает неонацистский режим на Украине, продолжая дело Третьего рейха. И в этом деле он не один, подчеркнул эксперт.

Мезюхо добавил, что одержимый идеей реванша Мерц использует откровенную русофобию для укрепления собственных электоральных рейтингов.

В свою очередь экс-депутат Гамбургского ландтага, правозащитник Ольга Петерсен заявила Общественной Службе Новостей, что Мерц уже не может свернуть с начатого им пути.

«Свой антироссийский, русофобский курс он будет продолжать до конца своих, по крайней мере политических, дней. И если определенные актеры играют лишь свою роль, в этом театре, то Мерц — это тот, кто продолжит игру, даже после того как падет занавес», — считает Петерсен.

Тем временем весь мир уже ждёт, когда же канцлер ФРГ уже замолчит, уверена эксперт.
Элина Позднякова

