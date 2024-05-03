Проект об упрощенной передаче конфискованного оружия в зону СВО внесут в ГД

Фото: iStock/Oleg Elkov
Проект закона об упрощенной процедуре передачи конфискованного оружия в зону СВО будет внесен в Госдуму.
Об этом рассказал председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, группа сенаторов и депутатов от ЕР внесут проект закона в пятницу. Он может быть рассмотрен в первом чтении уже в мае, добавил он.
Хинштейн рассказал, что на сегодняшний день на складах МВД и Росгвардии находится более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия, более трети из которого подлежит уничтожению. Речь идет в том числе об оружии, сданном собственниками на уничтожение.
Депутат добавил, что действующий закон не предусматривает повторного использования такого оружия. Однако его уничтожение финансируется за счет госсредств. Проект закона поможет напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и иные военные организации.
Читайте также:
В Госдуму внесли проект о праве использования маткапитала с момента рождения ребёнка
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении режима высылки мигрантов из РФ
В Госдуму внесён законопроект о праве судебных приставов применять оружие
Хинштейн рассказал, что на сегодняшний день на складах МВД и Росгвардии находится более 250 тысяч единиц огнестрельного оружия, более трети из которого подлежит уничтожению. Речь идет в том числе об оружии, сданном собственниками на уничтожение.
Депутат добавил, что действующий закон не предусматривает повторного использования такого оружия. Однако его уничтожение финансируется за счет госсредств. Проект закона поможет напрямую передавать такое оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию и иные военные организации.
Читайте также:
В Госдуму внесли проект о праве использования маткапитала с момента рождения ребёнка
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении режима высылки мигрантов из РФ
В Госдуму внесён законопроект о праве судебных приставов применять оружие
Алёна Самарева