В Госдуму внесён законопроект о праве судебных приставов применять оружие

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Правительство России внесло на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект, в котором оговаривается право судебных приставов на применение физической силы и огнестрельного оружия в некоторых случаях.
Информация об этом появилась в электронной базе нижней палаты парламента. Кабинет министров предлагает внести некоторые поправки в «Об органах принудительного исполнения Российской Федерации». Согласно действующим законодательным нормам, право применения оружия имеют только приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
Подготовленный правительством законопроект распространяет право использовать оружие и физическую силу на всех сотрудников органов принудительного исполнения. В случае принятия такого закона, приставы обязаны будут проходить специальную подготовку и проверку на способность применения специальных средств и огнестрельного оружия.
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Александр Бойцов